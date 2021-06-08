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iOS 15 hangi modellere geldi? iOS 15 güncellemesi hangi modellere yüklenir?

iOS 15 hangi modellere geldi? Apple kullanıcılarının merakla beklediği 'Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2021' yapıldı. Konferansın en önemli noktalarından birini de iOS 15 oluşturdu. Konferansta iOS 15'teki yenilikler anlatıldı. Peki iOS 15 güncellemesi hangi modellere yüklenir? iOS 15 hangi modeller için indirilir?

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Google News - Timeturk
08.06.2021 08:51:29
iOS 15 hangi modellere geldi? iOS 15 güncellemesi hangi modellere yüklenir?

iOS 15 hangi modellere geldi? Apple kullanıcılarının merakla beklediği "Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2021" yapıldı. Konferansın en önemli noktalarından birini de iOS 15 oluşturdu. Konferansta  iOS 15'teki yenilikler anlatıldı. Peki iOS 15 hangi modellere yüklenir? iOS 15 hangi modeller için indirilir?

iOS 15 hangi modellere geldi?

İOS 15 ile iPhone'lara yeni özellikler geldi. iOS 15 güncellemesi ile iPhone'lar hen daha kullnışlı hem de daha güvenli olacak. Apple iPhone sahipleri dei OS 15 hangi modellere geldi? iOS 15 hangi modellere yüklenir? gibi soruları sormaya başladı. İşte iOS 15 güncellemesi gelecek iPhone modelleri;

iPhone 6s and 6s Plus
iPhone SE (1st gen)
iPhone 7 and 7 Plus
iPhone 8 and 8 Plus
iPhone X
iPhone XS and XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro and 11 Pro Max
iPhone 12 mini and iPhone 12
iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max
iPhone SE (2nd gen)
iPod touch (7th gen)

iOS 15 ne zaman çıkacak?

iOS 15'in kararlı sürümünün çıkacağı tam tarih henüz açıklanmadı. Ancak iOS 15'in kararlı sürümünün sonbaharda kullanıma sunulması bekleniyor.

iOS 15 özellikleri neler?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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