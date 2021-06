iPhone kullanıcılarının merakla beklediği Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC 2021) gerçekleşti. Konferansta iOS 15'teki yenilikler de tanıtıldı. Peki iOS 15 özellikleri neler? iOS 15 iPhone'larda neleri değiştirecek? iOS 15 ile birlikte iPhone'larda önemli değişiklikler olacak gibi duruyor. Peki iOS 15 ne zaman çıkacak ve iOS 15 hangi modellere geldi?

Apple kullanıcılarının merakle beklediği etkinlik nihayet yapıldı. Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC 2021)etkinliğinde Apple ürünleri hakkında yeni gelişmeler aktarıldı. Konferansın en büyük bombası ise iOS 15 oldu. Apple'ın yazılım mühendisliği bölümünün başkan yardımcısı Craig Federighi, iOS 15'teki yenilikleri aktardı. Peki iOS 15 özellikleri neler? iOS 15 iPhone'larda neleri değiştirecek? İOS 15 ne zaman çıkacak ve iOS 15 hangi modellere geldi?

iOS 15 özellikleri neler?

iOS 15 ile iPhone'lerda bir çok özellik ve ara yüz değişecek gibi görünüyor. İşte iOS 15'in özellikleri;

Facetime değişiyor

iOS 15 ile iPhone'larda sıkça kullanılan Facetime uygulamasında bazı şeyler değişecek. Uzaysal ses sistemi (spatial audio) yeni iOS 15'le birlikte Facetime'a geliyor. Apple'ın görüntülü konuşma platformu Facetime'da etkileşimin gerçekliği artırılacak. Şirketin iddiasına göre konuştuğunuz biriyle aynı odada gibi hissedeceksiniz. Konuşanın telefona konumu sizin ekranınızda bir ikon olarak çıkacak ve sesi bulunduğu pozisyona göre sürekli olarak değişecek. Ayrıca makine öğrenmesiyle desteklenen Facetime dışarıdaki sesleri engelleyece ve çok net bir iletişime aracılık edecek.

Fotoğraflar ve bildirimler değişiyor

iOS 15, grup sohbetlerinde fotoğraf paylaşımına kolaj özelliği getirilecek. Apple News bölümünde ise sizinle paylaşılan bağlantılar ayrıca listelenecek. Aynısı fotoğraflar bölümünde de olacak ve size gönderilen fotoğrafları ayrıca görebileceksiniz.

Haritalar değişecek

Haritalar uygulaması Maps'te bir dizi yeniliğe giden Apple, uygulamanın yollar hakkında daha fazla detay içerdiğinin altını çizdi. Ayrıca otobüs ve taksi hattı gibi bilgiler de Maps üzerinden alınabilecek.

Dijital kimlik

iOS 15 ile Digital ID özelliği de kullanıma giriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, iPhone'ları kullanarak kimliklerini taradıktan sonra akıllı telefonları üzerinden kullanabilecek. Ayrıca Apple Wallet'a evler ve otomobiller için anahtar özelliği entegre edildi.

Airpods

iOS 15 ile AirPods'a da yeni özellikler eklendi. Apple kulaklığın Find My uygulamasından daha iyi destek alacağını duyurdu. Ayrıca dinamik baş takibi ile müziği sizin hareketlerinize göre odaklayacak.

Siri de güncellendi

Her ay 600 milyon cihazda kullanılan Apple'ın dijital asistanı Siri'yi de güncelleyen Apple, Siri'nin artık internet bağlantısı olmadan çalışacağını duyurdu.

IOS 15 ne zaman çıkacak?

iOS 15'in sonbaharda kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

IOS 15 hangi modellere gelecek?

iPhone 6s and 6s Plus

iPhone SE (1st gen)

iPhone 7 and 7 Plus

iPhone 8 and 8 Plus

iPhone X

iPhone XS and XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro and 11 Pro Max

iPhone 12 mini and iPhone 12

iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2nd gen)

iPod touch (7th gen)

