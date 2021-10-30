İnsan beyni hack'lenebilir mi?

İnsan beyniyle bilgisayarı birbirine bağlayan ve tek potada birleştiren çip teknolojisi Link, en büyük siber güvenlik risklerini doğurabilir. Uzmanlar insanların becerilerini veya anılarını silmek veya bozmak için de beyinlerinin ele geçirilebileceğini düşünüyor.



Elon Musk'ın 2016 senesinde kurduğu Neuralink şirketi insan beyni ve bilgisayar ortamını tek potada buluşturan Link ismini verdiği çipini çevrimiçi bir sunumla dünyaya tanıttı. Geliştirdikleri çip yapay zekası sayesinde insan beyni bilgisayar arayüzüne bağlanacak. Bu çalışma sağlık sektöründe de bir ilke imza atacak. Çip sayesinde beyninde nörolojik hastalıklara sahip olan insanlar teknolojik aletlerin kontrolünü düşünce güçleriyle sağlayabilecek.

Bu çip bilgisayarla insan zihnini en yakın noktaya taşıyarak, bilişsel gücü artırmayı da hedefliyor. Alzheimer, depresyon, uykusuzluk ve felç gibi hastalıkların da yine bu çip sayesinde ortadan kalkması bekleniyor. Elon Musk, beynin içine yerleştireceği çiple bu tarz nörolojik hastalıkların tedavi edilebileceğini söylüyor. Projede domuzlar üzerinde yapılan deneylerden pozitif sonuçlar alındı. Projenin insan üzerinde denenmesi için ABD otoritelerinden gerekli izinlerin alınması bekleniyor.

Link adlı çipin ayrıca hafıza kaybına ve görme engeline de çözüm olacağı savunuluyor. Elon Musk'a göre çip insanların kulaklarının arkasına yerleştirilecek ve akıllı saatin sahip olduğu tüm özelliklere sahip olacak. Çip sıcaklık, basınç gibi verileri de ölçebilecek. Link ayrıca ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden 'çığır açan cihaz' unvanını aldı.

Bu çip düşünceleri okuyacak mı?

Neuralink şirketinin duyurduğu Link isimli çip düşüncelerin okumasını da sağlayacak. Bu çipin takıldığı kişierin düşünceleri takip edilebilecek ve davranışa geçmese bile akıldan geçen düşünceler de cihaza yansıyabilecek.

Uzmanlara göre bu noktada birçok güvenlik riski de oluşacak. Ayrıca uzmanlar bilgisayarla beynin arasında kurulan bağlantının da ters yönde gerçekleşebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Çip sayesinde siber korsanlara da maalesef yeni bir alan açılmış olacak. Bu çip sayesinde insanlara çok büyük fırsatlar doğacak fakat büyük riskler de kapıda gibi gözüküyor. Çip tıpkı diğer teknolojiler gibi siber korsanlar tarafından kötüye kullanılabilir. Üstelik bu diğer teknolojilerin hack'lenmesinden çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Çünkü siber korsanlar çip takılı insanların duygu durumunu yönlendirebilir ve bu sayede maddi kazanç elde edebilir. İnsanlar hayatlarını sonlandırmaya dahi yönlendirilebilir. Toplumlar çatışmaya itilebilir, anarşi tetiklenebilir, insanlar düşünceleri yönlendirilerek maddi zarara uğratılabilir. Ayrıca çip sayesinde insanların becerileri, anıları silinebilir ve bozulabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.