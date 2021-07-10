Kuran-ı Kerim'de kaç sure ve kaç ayet vardır?
Neredeyse 1400 yıl önce Allah’ın Cebrail (as) vasıtasıyla Hz.Muhammed (s.a.v)’a gönderdiği Kur’an-ı Kerim tüm müslümanlar tarafından yüzyıllardır rehber edinilen en önemli kaynaktır. Kur’an-ı Kerim’in içeriği kadar, surelerin isimleri, sayısı ve ayet sayısı gibi özellikleri de birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Kur’an-ı Kerim’de kaç ayet var? Kur’an-ı Kerim’deki sure sayısı nedir ve isimleri nelerdir?
2021-07-10 22:56:22
İslam dininin ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim, Hz.Muhammed (sav) 40 yaşındayken Mekke'de inmeye başlamıştır. Cebrail peygamber Hz.Muhammed'e Nur dağının Hira mağarasında ayetleri ilk ayetleri ezberletmiştir. İlk olarak Alak suresinin ilk 5 ayetinin inmesiyle başlayan Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti de İkra yani Oku'dur. Yüzyıllardır tüm müslümanların hayatlarının her anını dizayn etmek için kullandıkları bu yegane kaynak, hiç tahrif olmadan günümüze kadar ulaşmıştır.
Hz.Muhammed (sav)'in peygamber olmasıyla 610 yılında inmeye başlayan ve 13 yıl Mekke'de 10 yıl da Medine'de inen Kur'an ayetleri 23 yılın sonunda tamamlanmıştır. Ramazan ayının Kadir gecesinde inmeye başlayan Kur'an ayetleri, sahabeler tarafından ezberlenerek daha sonra dört halife döneminde kitaplaştırılarak çoğaltılmıştır.
Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır?
23 yılda inen Kur'an-ı Kerim'de toplamda 114 sure vardır. Bu surelerin tamamında 6236 ayet vardır. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı şöyle açıklamada bulunmuştur: Bilindiği gibi âyet, Kur'an cümlelerine verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberden günümüze hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim üzerinde noktalama çalışmaları yapılırken âyetlerin bölünüp numaralandırılmasında bazı küçük farklılıklar olmuş; söz gelimi, bazı âlimlerin müstakil âyet olarak belirlediği bir ibare bazı âlimlerce iki âyet olarak düşünülmüş; böylece âyetlerin numaralandırılması konusunda küçük farklılıklar ortaya çıkmıştır. Her ne kadar halk arasında Kur'an'daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir söylem varsa da doğrusu bu rakamın 6236 olduğudur.
Ayet nedir?
Arapça'da delil, alamet anlamına gelen ayet kelimesi, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'deki her bir harf, kelime veya cümleye verilen addır. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure içinde 6236 ayet olduğu bilinir.
Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri
1- Fatiha
2- Bakara
3- Ali- İmran
4- Nisa
5- Mâide
6- En'am
7- A'raf
8- Enfal
9- Tevbe
10- Yunus
11- Hûd
12- Yusuf
13-Rad
14- İbrahim
15- Hicr
16- Nahl
17- İsra
18- Kehf
19- Meryem
20- Ta-Ha
21- Enbiya
22- Hac
23-Müminun
24- Nur
25- Furkan
26- Şuara
27- Neml
28- Kasas
29- Ankebut
30- Rum
31- Lokman
32- Secde
33- Ahzab
34- Sebe
35- Fâtır
36- Ya-Sin
37- Saffat
38-Sad
39-Zümer
40- Mümin
41-Fussilet
42- Şura
43-Zuhruf
44- Duhan
45-Casiye
46-Ahkaf
47-Muhammed
48-Fetih
49-Hucurat
50-Kaf
51-Zariyat
52-Tur
53-Necm
54-Kamer
55-Rahman
56-Vakıa
57-Hadid
58-Mücadile
59- Haşr
60- Mümtehine
61- Saf
62- Cuma
63- Münafikun
64- Tegabun.
65- Talak
66- Tahrim
67- Mülk
68- Kalem
69- Hakka
70- Mearic
71: Nuh
72: Cin
73: Müzemmil
74: Müdessir
75: Kıyamet
76- İnsan
77- Mürselat
78- Nebe
79- Naziat
80: Abese
81- Tekvir
82- İnfitar
83- Mutafffifin
84- İnşikak
85- Buruc
86- Tarık
87- Ala
88- Gaşiye
89: Fecir
90: Beled
91- Şems
92- Leyl
93- Duha
94- İnşirah
95- Tin
96- Alak
97- Kadir
98- Beyyine
99- Zilzal
100- Adiyat
101- Karia
102- Tekasür
103- Asr
104- Hümeze
105- Fil
106- Kureyş
107- Maun
108- Kevser
109- Kafirun
110- Nasr
111- Mesed
112- İhlas
113- Felak
114- Nas
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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