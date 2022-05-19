Gündüz Bey tarihte nasıl ölüyor? Gündüz Bey ne zaman öldü? Osman beyin ağabeyi Gündüz beyin ölümü nasıl oldu?

Gündüz Bey tarihte nasıl ölüyor? Tarihi dizilerde merak edilen ölümler erkenden araştırılıyor. Gündüz bey bu araştırmaların başında geliyor. Gündüz Bey ne zaman öldü? Osman beyin ağabeyi Gündüz beyin ölümü nasıl oldu? İşte merak edilen soruların tarihteki gerçek yanıtları...

Tarihi dizilerde merak edilen ölümler erkenden araştırılıyor. Gündüz bey bu araştırmaların başında geliyor. Gündüz Bey ne zaman öldü? Osman beyin ağabeyi Gündüz beyin ölümü nasıl oldu? İşte merak edilen soruların tarihteki gerçek yanıtları...

Gündüz Bey tarihte nasıl ölüyor?

Gündüz Bey, Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup Ertuğrul Gazi ile Halime Hatun' un en büyük evladıdır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin ağabeyidir. Ayşe Hatun ile evlenmiştir. Aydoğdu ve Aktimur adında iki evladı vardır. Eskişehir' de sancak beyliği yapmıştır. Aynı zaman da Osmanlı Devleti nin ilk subaşısıdır . Subaşı, bir diğer tabirle polis amiridir. Alpleri eğitmek, disiplini sağlamak, beldenin dirliği ve düzenini muhafaza etmek,cenk zamanı da yetiştirdiklerini komuta etmek onun vazifesidir. Tıpkı kendi gibi evlatları da bu göklü devlete hizmet etmiştir. Son olarak Gündüz Bey , İnegöl Savaşı(1299)'nda şehit düşmüştür.

Gündüz isminin anlamı nedir?

Gündüz; Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü, anlamına gelmektedir. Gündüz ismi Kur'anda geçmemektedir.