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TIMETURK / YAŞAM / Gündüz Bey tarihte nasıl öldü? Osman bey kardeşini mi öldürdü? Gündüz bey şehit mi oldu?

Gündüz Bey tarihte nasıl öldü? Osman bey kardeşini mi öldürdü? Gündüz bey şehit mi oldu?

Gündüz Bey tarihte nasıl öldü? Osman bey kardeşini mi öldürdü? Tarihi dizilerin çoğalmasıyla birlikte Gündüz Bey'in nasıl öldüğü merak konusu oldu. Osman Beyin kardeşi olan Gündüz Beyin ölümü nasıldı? Gündüz bey şehit mi oldu? İşte detaylar...

38 Dakika Önce
2022-02-17 11:47:36
Gündüz Bey tarihte nasıl öldü? Osman bey kardeşini mi öldürdü? Gündüz bey şehit mi oldu?

Gündüz Bey tarihte nasıl öldü? Osman bey kardeşini mi öldürdü? Tarihi dizilerin çoğalmasıyla birlikte Gündüz Bey'in nasıl öldüğü merak konusu oldu. Osman Beyin kardeşi olan Gündüz Beyin ölümü nasıldı? Gündüz bey şehit mi oldu? İşte detaylar...

Gündüz Bey kimdir?

Gündüz Bey, Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup Ertuğrul Gazi ile Halime Hatun' un en büyük evladıdır. Söğüt'te doğmuştur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin ağabeyidir. Ayşe Hatun ile evlenmiştir. Aydoğdu ve Aktimur adında iki evladı vardır. Eskişehir' de sancak beyliği yapmıştır. Aydoğdu Bey, Aktimur Bey adında iki oğlu vardır.

Gündüz Bey tarihte nasıl öldü?

Gündüz bey yapılan savaşların hemen hemen hepsinde yer aldı. Gündüz Bey 1299 yılında yapılan İnegöl Savaşı esnasında şehit olmuştur.

Kuruluş Osman 82. bölüm özeti ve tek parça linki için TIKLAYINIZ... .

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