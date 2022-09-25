Bakan Ersoy, Gelibolu'da Lundy batığına anı dalışı gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda 27 metre derinlikte bulunan Lundy batığına anı dalışı gerçekleştirdi.

Troya Kültür Yolu Festivali etkinliklerine katılmak üzere Çanakkale'de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte Suvla koyunda 27 metre derinlikteki Lundy batığına dalış gerçekleştirdi.

1915 yılında batan ve neredeyse ilk günkü halini koruyan 188 tonluk bu dev batığa dalan Bakan Ersoy, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "Troya Kültür Yolu Festivalinin sonuna doğru yaklaştık. 16 Ağustos tarihinde başlayan festival çok yoğun bir şekilde devam etti. Etkinliklere çok büyük bir katılım oldu, bu da bizi oldukça sevindirdi. Dün (223 Eylül) gerçekleşen etkinliğe 35 bin kişi katılmış. Demek ki Çanakkale'de yaptığımız her şeyin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Böyle bir ihtiyaç varmış Çanakkale'de. Herkes tarafından ilgiyle karşılandı. Birçok etkinliğe yüksek katılım oldu. Özellikle Çanakkale'de bu etkinliğin tarihini belirlerken, sezonun uzaması için bu tarihi seçmiştik. Sonucu da olumlu oldu” dedi.





“Tarihi bir dalış yaptık”



Tarihi bir dalış gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

“Geçen sene Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte dalış merkezini hayata geçirmiştik. Bu yıl da yurt dışından çok fazla dalış turisti Çanakkale'ye gelmeye başladı. Önümüzdeki sene bu rakamların daha da fazla artacağını umuyoruz. Bugün biz de Suvla koyunda tarihi bir dalış yaptık. Orada Lundy batığı var, 1904 yılında yapılmış bir gemi Çanakkale savaşları sırasında mayın tarama gemisine çevrilmiş. İngilizler bölgeden çekilirken gemi batmış, bugüne kadar formunu korumu. Gemi üzerinde gezerken hissiyatına kapılabiliyorsunuz. Açıkçası deniz suyu da çok iyiydi. Demek ki Çanakkale'de sezonu uzatmak lazım. Hem festivalin tarihini bu tarihe denk getirerek hem de dalışı daha popüler hale getirerek inşallah sezonu uzatacağız. Alan başkanlığımız ile birlikte farklı çalışmalar da yapıyoruz. Yürüyüş yollarıyla ilgili çalışmalar var. İnşallah burada sportif olarak da sezonu uzatmak istiyoruz. Sadece dalış değil, doğal ortamda yürüyüş koşu gibi etkinlikler de olacak.”



“Dünya da tanıtımını yapmak istiyoruz”



Bakan Ersoy, bugün (25 Eylül) Gelibolu Maratonu'nun başlayacağını anımsatarak, “İnşallah onunla da bu yürüyüş ortamının başta Türkiye olmak üzere dünya da tanıtımını yapmak istiyoruz. Çünkü Treaking ve bisikletin de çok yeri var dünyada. Burada doğal sporları ön plana çıkararak Çanakkale'nin sezonunu, kültür ve sanatı da ekleyerek uzatacağız. Ben zaten her sabah yürüyorum, çok da keyif alıyorum. Yarın 10K'ya katılacağım, inşallah yarın o yürüyüşü tamamlayacağım. Akşamları etkinlikler gündüz spor gayet keyifli Çanakkale. Bence her geçen gün popülaritesi artacak” dedi



Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Çanakkale'yi dünyanın önemli dalış turizmi merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı projesinin çalışmalarına 2017 yılında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca başlandı. İki yıl boyunca süren envanter çalışmaları sonucunda 150 kilometrelik alanda dalışa imkân veren bir destinasyon oluşturuldu. Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 2 Ekim 2021'de düzenlenen törenle açıldı ve suyun altındaki tarihi gün yüzüne çıkarıldı.

Pek çok hikâye saklayan Çanakkale'nin destansı batıkları, I. Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı özelliğini taşıyor. 107 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemleri dalış meraklılarına açıldı. .