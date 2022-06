Yusuf Yazıcı hangi takıma gidiyor? Yusuf Yazıcı hangi takımla anlaştı? Yusuf Yazıcı Galatasaray'a mı transfer olacak? Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın kulübü CSKA Moskova'dan flaş bir açıklama geldi. Açıklamada Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrıldığı açıklandı. Ardından Yusuf Yazıcı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaprak 'Ocak ayından bu yana formasını büyük bir mutlulukla giydiğim CSKA Moskova hikayemizin sonuna geldik' dedi. Bu açıklamaların ardından Yusuf Yazıcı'nın hangi takıma transfer olacağı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yusuf Yazıcı hangi takıma gidiyor? Yusuf Yazıcı hangi takımla anlaştı? Yusuf Yazıcı Galatasaray'a mı transfer olacak? Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın kulübü CSKA Moskova'dan flaş bir açıklama geldi. Açıklamada Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrıldığı açıklandı. Ardından Yusuf Yazıcı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaprak "Ocak ayından bu yana formasını büyük bir mutlulukla giydiğim CSKA Moskova hikayemizin sonuna geldik" dedi. Bu açıklamaların ardından Yusuf Yazıcı'nın hangi takıma transfer olacağı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Trabzonspor altyapısında futbol hayatına başlayan Yusuf Yazıcı yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcular arasında. Yusuf Yazıcı son olarak CSKA Moskova takımında orma giyiyordu. Rus ekibinden flaş Yusuf Yazıcı açıklaması geldi. Rus ekibinden yapılan açıklamada, "CSKA Moskova formasıyla çıktığı 12 maçta 8 gol kaydetmeyi başarırken lig tarihine geçen Yusuf Yazıcı'ya, takımımıza yaptığı tüm katkılar için teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar Yusuf Yazıcı, her şey gönlünce olsun!" denildi.

Yusuf Yazıcı hangi takıma gidiyor?

Yusuf Yazıcı da kendi sosyal medya hesabından ayrılık haberini doğruladı. Yazıcı paylaşımında "Yaptığımız işin en zor kısmı vedalar sanırım. Ama vedalar da hayatın bir parçası. Ocak ayından bu yana formasını büyük bir mutlulukla giydiğim CSKA Moskova hikayemizin sonuna geldik. Burada geçirdiğim her anımı büyük bir mutlulukla hatırlayacağım. Altı aylık süre boyunca desteklerini her zaman hissettiğim taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve yönetimimize teşekkür ederim. Her zaman kalbimde olacaksınız" dedi.

Yusuf Yazıcı Galatasaray'a mı transfer olacak?

Okan Buruk ile yeni bir döneme başlayan Galatasaray'da transfer için kollar sıvandı. İddialara göre Galatasaray deneyimli oyuncu Yusuf Yazıcı için devreye girdi. Yusuf Yazıcı ile Okan Buruk'un Fransa'da görüştüğü iddia edildi.

Yusuf Yazıcı kimdir?

Futbolculuk kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 22 Aralık'ta, Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası F Grubu maçına ilk on birde başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez bir resmî maçta giymiş oldu. 7 Şubat 2016'da, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanan Musa Nizam'ın yerine oyuna girdi ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. 8 Mayıs'ta, 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle hem profesyonel kariyerindeki ilk gollerini attı hem de 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

Ağustos 2019'da Lille'e 16,5 milyon avro, Lille'deki 25. maçına çıkınca ekstra 1 milyon avro, sonraki satıştan %20 pay ve Edgar Ié karşılığında transfer oldu. Ayrıca anlaşmaya göre eğer Lille, Yusuf'u başka bir Türk takımına satarsa 20 milyon avro tazminat ödeyecek.

5 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir adım attı.

19 Ocak 2022 tarihinde, CSKA Moskova Yusuf'un satın alma opsiyonlu kiralandığı açıklandı. .