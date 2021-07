Yasemin Can kimdir? Yasemin Can nereli? Yasemin Can kaç yaşında?

Yasemin Can kimdir? Yasemin Can nereli? Yasemin Can kaç yaşında? Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken milli atlet Yasemin Can'ın kim olduğu, nerede doğduğu ve aslen hangi ülkeli olduğu merak edilmeye başlandı. Yasemin Can 5 bin metre yarışlarında adını finale yazdırarak büyük bir başarıya imza attı. İşte Türkiye adına yarışan ve Türkiye'ye sevinç yaşatan Yasemin Can'ın hayatı ve biyografisi...