Yasemin Can kimdir? Yasemin Can nereli? Yasemin Can kaç yaşında? Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken milli atlet Yasemin Can'ın kim olduğu, nerede doğduğu ve aslen hangi ülkeli olduğu merak edilmeye başlandı. Yasemin Can 5 bin metre yarışlarında adını finale yazdırarak büyük bir başarıya imza attı. İşte Türkiye adına yarışan ve Türkiye'ye sevinç yaşatan Yasemin Can'ın hayatı ve biyografisi...

Yasemin Can kimdir? Yasemin Can nereli? Yasemin Can kaç yaşında? Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken milli atlet Yasemin Can'ın kim olduğu, nerede doğduğu ve aslen hangi ülkeli olduğu merak edilmeye başlandı. Yasemin Can 5 bin metre yarışlarında adını finale yazdırarak büyük bir başarıya imza attı. İşte Türkiye adına yarışan ve Türkiye'ye sevinç yaşatan Yasemin Can'ın hayatı ve biyografisi...

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan sprocularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak atletizimde Türkiye'yi temsil eden Yasemin Can 5 bin metre yarışlarında fimale kalarak büyük başarı elde etti. Yasemin Can'ın kim olduğu ve nereli olduğı göstermiş olduğu performans sonrası izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Yasemin Can'ın hayatı ve biyografisi...

Yasemin Can kimdir?

Yasemin Can Türk Milli Takımı adına yarışan Milli atletimizdir.

Yasemin Can Kenya'da dünyaya gelmiştir.

Genç atlet 11 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur.

25 yaşında olan Yasemin Can Türkiye'ye bir çok başarı kazandırdı.

Yasemin Can, 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Yasemin Can Tokyo 2020 olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında yer aldı.

Can 2017 Avrupa Salon Şampiyonası'ndaki 3000 metrede gümüş madalya kazandı.

Yasemin Can kadınlar 3000 m salon Türkiye rekorunu da kırmıştır. Rekorun yeni sahibi Yasemin Can oldu.

Yasemin Can, 40. Vodafone İstanbul Maratonu'nda kadınlar klasmanında birinci olarak 50 bin dolar ödülün sahibi olmuştur.

Yasemin Can Tokyo Olimpiyatlarında kadınlar 5.000 bin metrede finale kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.