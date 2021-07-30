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TIMETURK / GENEL / Kemerburgaz ormanına girişler yasak mı? Kemerburgaz kent ormanı girişi yasaklandı mı?

Kemerburgaz ormanına girişler yasak mı? Kemerburgaz kent ormanı girişi yasaklandı mı?

Kemerburgaz ormanına girişler yasak mı? Kemerburgaz kent ormanı girişi yasaklandı mı? İstanbul'da ormanlara girişler 1 aylığına yasaklandı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve orman yangınlarının önüne geçilmesi için böyle bir karar alındı. İstanbulluların sıcak havada serinlemek için ve piknik yapmak için sıkça gittiği Kemerburgaz ormanı girişlerin yasak olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Kemerburgaz Kent Ormanı'ndan piknik yapmak yasak mı?

5 Saat Önce
2021-07-30 16:03:42
Kemerburgaz ormanına girişler yasak mı? Kemerburgaz kent ormanı girişi yasaklandı mı?

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Kemerburgaz ormanına girişler yasak mı? Kemerburgaz kent ormanı girişi yasaklandı mı? İstanbul'da ormanlara girişler 1 aylığına yasaklandı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve orman yangınlarının önüne geçilmesi için böyle bir karar alındı. İstanbulluların sıcak havada serinlemek için ve piknik yapmak için sıkça gittiği Kemerburgaz ormanı girişlerin yasak olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Kemerburgaz Kent Ormanı'ndan piknik yapmak yasak mı?

Artan orman yangınları sonrası bir çok ilimizde yangınlarla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bir çok ilimizde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Son olarak İstanbu'da da ormanlara giriş çıkışlar aylığına yasaklandı. Açıklamayı İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" dedi.

Kemerburgaz ormanına girişler yasak mı?

Kemerburgaz Kent Ormanına girişlerin yasak olup olmadığı bir çok kişi tarafından internette araştırılıyor. Kemerburgaz ormanı ile ilgili bilgiyi 0212 663 03 03 telefon numaraısını arayarak öreğnebilirsiniz.

Bir çok ilde ormanlara girişler yasaklandı

Yangınların önüne geçmek için valiliklerce birçok ilde ormanlık alana giriş yasağı getirildi. İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir ve Aydın'dan sonra Çanakkale ve Gaziantep'te de ormanlara giriş yasaklandı.

Kemerburgaz kent ormanı hakkında

Toplam 5.500.000 metrekarelik alana sahip Kemerburgaz Kent Ormanı'nda spor alanları, yürüyüş parkurları, kafe ve restoranlar yer almaktadır. Ayrıca çocuklara ve tüm ailelere yönelik etkinlik ve festival alanlarıyla tüm İstanbulluların 365 gün ailece vakit geçirebileceği, İstanbul'un kültür, sanat, spor ve eğlencenin buluşma noktasıdır. Uçsuz bucaksız ormanın derinliklerinde yer alan Seyir Kulesi'nde manzaranın da tadını çıkarabilir, şehre kuş bakışı tepeden bakabilirsiniz. Geniş bir yüz ölçümüne sahip olan ormana Mağlova Kapısı, Mimarsinan Kapısı ve Mihrimah Kapısı olmak üzere üç farklı kapıdan giriş yapılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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