Türkiye 'Japon rüzgarına' böyle kapıldı

Japonya’da karate antrenmanları neredeyse 1940'a kadar yalnızca kata çalışmalarından ibarettir. 1969-1970 yılları arasında Sensei Hakkı Koşar tarafından İstanbul’da başlatılan Karate çalışmaları kısa zamanda Avrupa ve dünya ülkeleri ile entegre hale getirildi

Karate, gerçekte ilk insanın, ilk insansı varlıkların elini bir alet olarak kullanabildiğini kavraması ve zorda kaldığında sıkılı yumruğunun kendisini savunmada iyi bir araç olduğunu keşfetmesiyle günümüzden binlerce yıl önce şekillenmeye başlamış bir savaş sanatıdır."

Japonya şekillenmesi ve kata çalışmaları

Japonya'da karate antrenmanları neredeyse 1940'a kadar yalnızca kata çalışmalarından ibarettir. O süreçte bütün gün devam eden kata merkezli çalışmalar yapılmasına rağmen bir katanın tam olarak öğrenimi 3 ila 5 yıl gibi geniş bir zamana yayılmaktadır. Henüz serbest kumite anlayışının ortaya çıkmadığı o günlerde diğer Japon geleneksel mücadele sanatlarında olduğu gibi karatede de katanın önemi büyüktür. Üstat Funakoshi'nin Japonya'ya geldiği yıllarda karatenin yapısallığına aksiyonellik kazandırmasını öneren Prof. Jigaro KANO bu amaçla üstada, metodunda Yoku Soku Kumite (danışıklı dövüş) çalışmalarını sistemin içerisine almasının yararlı olacağını söyler.

Karatenin diğer ülkelere yayılımı

Pasifik Savaşı'nın sonlanması ile muhafazakâr Japon anlayışı kapılarını Batı'ya daha çok aralamayı tercih eder. Üniversite tahsili için ABD'ye giden Ohshima Sensei, tahsil yaşamı ile birlikte orada Karate Do çalışmalarını da başlatır. Amerika'da bulunduğu yıllar içerisinde hızla Amerikan üniversite kulüplerinin oluşmasına destek veren Ohshima, gördüğü ilgiyi JKA'ya rapor ederek Amerika ve Avrupa'ya JKA'nın tam kadro açılmasını tavsiye eder.

Uluslararası boyuta taşınma evresi

7 Mayıs 1966 tarihine gelindiğinde ilk Avrupa Şampiyonası (Paris) gerçekleştirilir. Müsabakalarda organizasyon ve kurulların uyumlu çalışmaları büyük takdir alır. İngiltere Karate Federasyonu başkanı Sommers bir sonraki müsabakalara ev sahipliğini üstlenir. 5-6 Mayıs 1967 Londra Chiristal Palace'ta gerçekleştirilen 2. Avrupa Karate Şampiyonası mükemmel bir organizasyonla sonuçlanır.Karatenin bir savaş sanatı olarak yüzyıllar boyu süren gelişimi nasıl ki insanlık tarihinin bir kesitinde bırakılmış ve zamanında bütün bu savaşçı birikimlerin gelecek nesillere barışçı bir kişisel gelişim sanatı olarak taşınması yönünde kararlarlar alınabilmişse, şimdi de sırada karatenin olimpik sporlar arasında yerini alma zamanı gelmişti

Ve Türkiye'de karate

Türkiye Karate Federasyonu'ndaki bilgilere göre Amerika ve Avrupa kıtasında 1950 yılının ikinci yarısından itibaren hızla yayılan karate çalışmalarının sportif anlamda ulusal federasyonlar halinde örgütlenecek büyüklüğe kavuşması 1961-1963'lü yıllara denk gelir. İlk Avrupa şampiyonasının organize edildiği tarih 1966 ilk dünya şampiyonası tarihi ise 1970'tir. Avrupa'da birçok ülkenin ulusal federasyonlarını kurmaları, Kıta Karate Birliği'nin oluşup kıta ve dünya şampiyonalarının yapılmaya başlanmasından sonra ülkemizde Karate DO çalışmaları başlatılabilinmiştir. Ancak 1969-1970 yılları arasında Sensei Hakkı Koşar tarafından İstanbul'da başlatılabilinen Karate çalışmalarıkısa zamanda Avrupa ve dünya ülkeleri ile entegre hale getirilmiştir. Bugün Türk karatesini Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil eden gençlerimiz, bireysel ve takım karşılaşmalarında aldıkları derecelerle Türk sporunun medarıiftiharı konumundadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.