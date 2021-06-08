Aboubakar’dan Beşiktaş’a veda! Yeni takımı belli oldu

Suudi Arabistan takımı Al Nassr, Vincent Aboubakar transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosunda tutmak için bir süredir görüşme halinde olduğu Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan'a transfer oldu. Kamerunlu golcü, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla anlaşmaya vardı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Daha önce Talisca'nın da transfer olduğu Al Nassr kulübü resmi açıklamayla Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kamerunlu futbolcunun 3 yıl için 18 milyon Euro alacağı iddia ediliyor.

Beşiktaş, Aboubakar'ın ayrılmasıyla 2 santrafor transferi yapmak zorunda kalacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.