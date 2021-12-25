Trabzonspor - Medipol Başakşehir maç özeti | Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey'in hakemliğini yaptığı Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının sonucu ve maç özeti futbolseverler tarafından merak konusu haline geldi. Spor Toto Süper Lig'in çekişmeli olacağı öngörülen maçın özeti haberin detay kısmında yer alıyor. Peki ama Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Medipol Başakşehir golleri kim attı, sarı kart ve kırmızı kart gören oldu mu? İşte detaylar...