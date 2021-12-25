Trabzonspor - Medipol Başakşehir maç özeti | Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey'in hakemliğini yaptığı Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının sonucu ve maç özeti futbolseverler tarafından merak konusu haline geldi. Spor Toto Süper Lig'in çekişmeli olacağı öngörülen maçın özeti haberin detay kısmında yer alıyor. Peki ama Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Medipol Başakşehir golleri kim attı, sarı kart ve kırmızı kart gören oldu mu? İşte detaylar...
2021-12-25 21:28:09
Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey'in hakemliğini yaptığı Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının sonucu ve maç özeti futbolseverler tarafından merak konusu haline geldi. Spor Toto Süper Lig'in çekişmeli olacağı öngörülen maçın özeti haberin detay kısmında yer alıyor. Peki ama Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Medipol Başakşehir golleri kim attı, sarı kart ve kırmızı kart gören oldu mu? İşte detaylar...
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Medical Park stadında gerçekleşen Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının hakemliğini Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey yürüttü.
Trabzonspor oyuncularından Hüseyin Türkmen 32. dakikasında sarı kartı gördü. Medipol Başakşehir oyuncuları arasında ise Ndayishimiye 45. dakikasında, Okaka da 89. dakikasında sarı kartı gördü.
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maç özeti
48. dakikada Visca'nın sağ taraftan pasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Gulbrandsen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
51. dakikada Visca ile köşe vuruşu sonrasında verkaç yapan Aleksic'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.
63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.
67. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru sokulan Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.
75. dakikada Chadli'nin pasında ceza alanı içinde Okaka'nın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.
89. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
90+1. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanında yakın mesafeden Koita'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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