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TIMETURK / SPOR / BB Erzurumspor - Denizlispor maç özeti | Erzurumspor- Denizlispor maç kaç kaç bitti golleri kim attı?

BB Erzurumspor - Denizlispor maç özeti | Erzurumspor- Denizlispor maç kaç kaç bitti golleri kim attı?

Futbolseverler tarafından Spor Toto 1. Lig'in merakla beklenen son hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altay Denizlispor karşı karşıya geldi. Peki ama maç kaç kaç bitti? Erzurumspor- Denizlispor maçı gollerini kim attı? İşte son haftanın mücadelesindeki detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-25 15:51:29
BB Erzurumspor - Denizlispor maç özeti | Erzurumspor- Denizlispor maç kaç kaç bitti golleri kim attı?

Futbolseverler tarafından Spor Toto 1. Lig'in merakla beklenen son hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altay Denizlispor karşı karşıya geldi. Peki ama maç kaç kaç bitti? Erzurumspor- Denizlispor maçı gollerini kim attı? İşte son haftanın mücadelesindeki detaylar...

BB Erzurumspor - Denizlispor maç özeti

Erzurum Kazım Karabekir stadında oynanan maçın hakemleri Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Özcan Sultanoğlu oldu. Maç esnasında;

Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesinde 60 ve 64. dakikada Olanere, 79. dakikada ise Oltan Karakullukçu gol attı. Altay Denizlispor cephesinde ise 58. dakikada Darri gol attı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncularından Olanere 52. dakikada, Estrela 66. dakikada sarı kartı gördü. Altay Denizlispor oyuncularında ise; 61. dakikada Mustafa Çeçenoğlu sarı kart ve Djedje 41. dakikada kırmızı kart aldı.

BB Erzurumspor Oyuncuları;

Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 81 Rosheuvel), Aykut Demir, Gökhan Kardeş, Ufuk Budak (Dk. 75 Mücahit Albayrak), Estrela, Hasek, Novikovas, Shala (Dk. 46 Oltan Karakullukçu) Emircan Altıntaş (Dk. 88 Ahmet Canbaz), Olanare (Dk. 87 Alican Özfesli)

Altay Denizlispor Oyuncuları;

Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık (Dk. 66 Özer Özdemir), Hakan Çinemre, Leo, Gökhan Süzen, Djedje, Muhammed Gönülaçar, Tusha (Dk. 59 Erdal Akdari), Mustafa Çeçenoğlu, Darri, Bünyamin Balat (Dk. 76 İlhan Depe.

Erzurumspor- Denizlispor maç kaç kaç bitti?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3-1 mağlup etti. Puan tablosunda BB Erzurumspor, Ankara Gücü'nü de geçerek 36 puana yükseldi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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