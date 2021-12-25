Kasımpaşa - Altay maç özeti | Kasımpaşa - Altay maçı golleri kim attı?
Kasımpaşa - Altay maç özetini derledik. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan maçın sonucu 2-0 oldu. Peki ama Kasımpaşa - Altay maçı golleri kim attı? Kasımpaşa - Altay maç sonu özeti, takım oyuncuları ve puan durumu...
2021-12-25 17:08:47
Kasımpaşa - Altay maçının merak edilenlerini derledik. Recep Tayyip Erdoğan stadında karşı karşıya gelen takımların hakemliğini Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Selahattin Altay üstlendi. Çekişmeli geçen Kasımpaşa - Altay maçı özeti, golleri ve puan durumu aşağıdaki gibi yer alıyor.
Kasımpaşa - Altay maç özeti
52. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ceza sahası içinde Kazımcan Karataş ile girdiği ikili mücadelede Mortadha'nın yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topu başına geçen Umut Bozok'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Eysseric'in tamamlamak istediği topu Lis, iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.
67. dakikada Altaylı futbolcu Cebrail Karayel kırmızı kart gördü. Cebrail ile girdiği ikili mücadelede Evren Eren Elmalı yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, 65. dakikadan da sarı kartı bulunan Cebrail Karayel'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
87. dakikada Kasımpaşa önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Mehmet Feyzi Yıldırım'ın sağ kanatta son çizgiden içeri çevirdiği top ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ın önüne kaldı. Yusuf'un altıpasın içinde uygun durumda yaptığı vuruşta kaleci Lis gole izin vermedi.
88. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Mortadha, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mortadha'nın rakip oyuncuyu çalımlamasının ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bozok, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluştu. Maç Kasımpaşa 2 - 0 Altay olarak sonuçlandı. (AA)
Kasımpaşa - Altay maçı golleri kim attı?
Kasımpaşa gollerini; 34. dakikada ve 88. dakikada Umur Bozok gol atarak maçı sonlandırdılar.
Kartlar; Altay oyuncusu olan Cebrail Karayel 67. dakikada kırmızı kart yerken, yine Altay üniforması giyen Naderi 10. dakikada, Thiam 45. dakikada, Pinares 46. dakikada, Rodriguez ise 79. dakikada sarı kartı gördü. Kasımpaşa oyuncularından ise sadece Doğucan Haspolat 44. dakikada sarı kartı gördü.
Maç Sonucu: Kasımpaşa 2 - 0 Altay
Maç sonunda puan durumu tabloya aşağıdaki gibi yansıdı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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