Kasımpaşa - Altay maç özeti | Kasımpaşa - Altay maçı golleri kim attı?

Kasımpaşa - Altay maç özetini derledik. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan maçın sonucu 2-0 oldu. Peki ama Kasımpaşa - Altay maçı golleri kim attı? Kasımpaşa - Altay maç sonu özeti, takım oyuncuları ve puan durumu...