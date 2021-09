Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Beşiktaş kulüp olarak demoralize oldu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu Altay maçını değerlendirdi.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Altay'a konuk oldu. Karşılaşma 2-1 Altay'ın üstünlüğü ile sona erdi. Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan "100'de 100 Futbol" programında ilk yarıyı ve maç sonunu değerlendirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını değerlendiren Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

Ajax maçı öncesi Pjanic'in sakatlığı da can sıkıntısı. İyi futbol ve dolu dolu futbol beklemek haksızlık olur.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA BÜYÜK İŞ BECERMİŞ OLUR

Altay beklediğimin altında performans gösterdi. İki kulüpte düşük performans sergiledi. Altay'da 10 oyuncunun 5'i geçen sezon bir alt ligde oynadılar ve play-off'tan çıktılar. Beşiktaş kazanırsa büyük iş becermiş olur. Kulübeye baktığımız zaman umut var. Diğer hepsi genç takımdan oyuncular. Can Bozdağan var onu da yeni yeni tanıyoruz. Oynayan Serdar da buna dahil. Sergen hoca için çok talihsiz bir dönem. İnşallah bir an önce dönerler. Beşiktaş'ta pozisyona girdi.

BEŞİKTAŞ KULÜP OLARAK DEMORALİZE OLDU

Kenan'ın bir pozisyonu var. Orada VAR devreye girdi ki gol iptal edildi ve doğru karar. Beşiktaş kulüp olarak demoralize oldu. İkinci yarı inşallah sakatlık falan olmaz. Altay'ın daha da iyi oynadığı maçlarını görmüştük. Beşiktaş'ın formasına saygı duyan bir Altay var. Saygı duyarken de çok top kaybı yaptı. İki takım da çok top kaybı yaptı hazırlık paslarında. Bizim değerlendirebileceğimiz teknik olarak pek bir şey yok. Bana göre ligin en iyi üç hakemlerinden biridir Fırat Aydınus. İyi bir maç çıkardı ilk yarı.

1 PUAN BİLE ÇOK İYİ PUANDIR

İkinci yarı her şeye gebe. Beşiktaş içinde her şeye gebe. Bugün alabileceği 3 puan, bu yılın alacağı en değerli 3 puandan biri olur. Hatta alacağı 1 puan bile çok iyi puandır. Hocanın sağ bek tercihi doğru. Ben tartışmasız N'Sakala'yı kullanırdım. Çünkü her iki ayağını kullanabiliyor. Rıdvan ve Umut hiç kullanamıyor.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın deplasmanda Altay'a 2-1 yenildiği maçın ikinci yarısını değerlendirdi:

BEŞİKTAŞ'IN EN İYİSİ RIDVAN YILMAZ'DI

Çok ümitli değildi Beşiktaşlılar Altay maçına gelirken. Bu kadro maksimum bu kadar oynar. Sakatlıkların sebebi tartışılabilir. Bu maçta normal bir sonuç çıktı. Altay da sezon başından beri en vasat oyununu oynadı. Beşiktaş'ın en iyisi Rıdvan Yılmaz'dı. Salih ideal 11'de değil, Can belki 21 kişilik kadroya girebilir, Josef banko, Atiba yokluktan savunmada oynadı, Serdar altyapıdan geldi, N'Sakala sağ bek oynadı.

N'SAKALA'DAN SAĞ BEK OLUR MU?

Necip Uysal'dan neden vazgeçilmiyor? İşte bugünler için. Her tarafta oynatabileceğin bir oyuncu. Her zaman lazım olabilir. Mert de 11 kalecisi değil. Oğuzhan'ı sol tarafta oynatmaya çalıştı. Hoca elindeki kadroyla en iyisini yapmaya çalıştı. N'Sakala'dan sağ bek olur mu? Yaratabilecek başka oyuncu yok. Ben olsam N'Skala'yı oynatırdım.

Sergen hoca o kadar çaresiz ki... Önemli olan çaresizliğe giden yolda yapılan hatalar. Salı günü de maç var. Pjanic zor yani, adeleden çıktı. Altay'ı da tebrik ederim. Çok köklü bir kulüp. Beşiktaş'ın sezon planlamasına baktığımızda neler yapılabilirdi. Oynamayacak net 12 oyuncu şu anda belli durumda.

BEŞİKTAŞ'I ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR

Gripse Montero gelir. Vida ile ilgili net haber yok. Ghezzal'ın oynamasını umut ediyorum. Batshuayi oyundan çıkarken acı çekerek çıktı. Alex oynamamalı. Toparlaması lazım. Welinton ben oynama ihtimalini görüyorum. Larin'in oynama ihtimalini görüyorum. Beşiktaş'ı çok zor bir salı bekliyor. Güven'i de fena buladım. İlk kez oynuyor uzun süre sonra.

Beşiktaş'ın stopere ihtiyacı vardı. Şimdi sağ bekin de olması gerektiğini gördük. Rosier'e yakın bir sağ bek bulunabilirdi Türkiye'de. Ciddi rotasyonu Malatya'da yapacaktı hoca, yapamadı orada.

TRANSFERLER DE ÇOK GECİKTİ

Arkadaşlara soralım. Beşiktaş antrenmanlara ne zaman başladı? Çok ara verdiler. Diğer takımlar daha önce başladılar. 5 Temmuz'da başlamışlar, ligin başlamasına 40 gün bile yok. 6 haftalık bir hazırlık zamanına ihtiyacınız var. Çünkü sizin ön eleme vs yoktu. Transferler de çok gecikti. Sergen hocayla da anlaşma çok geç oldu. Ghezzal ve Rosier, Galatasaray 'a mı gidiyor erken piyasada yoktu. Çok geç geldiler. Yükte binince sakatlıklar kaçınılmaz oldu.

Bu 12-13 günlük süre içerisinde iyi bir dinlenme, antre ve tedavi olmalı. Altay'ın da 5-6 önemli oyuncusu yoktu. Büyük bir tecrübe var orada. Altay'ın ilk hedefi kümede kalmaktı. Tebrik etmek lazım. İlk 8'lerde olma ihtimalini yüksek görüyorum.

TAKIMIN TARAFTARA İHTİYACI VAR

Ben Beşiktaş taraftarı olsam giderler diye düşünüyorum. Takımın bugün onlara ihtiyacı var. Veya yarın ki antrenmana. Çünkü çok önemli yurt dışı maçına gidiyorlar. Pjanic çok klas bir oyuncu ama maç ritmini bulmamıştı. Josef de gitmeye çalışıyor... Josef'e çok yük bindi.

