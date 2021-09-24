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TIMETURK / DÜNYA / Miçotakis’ten Türkiye ile iş birliği açıklaması

Miçotakis’ten Türkiye ile iş birliği açıklaması

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile iş birliği arayışında her tür çabayı göstereceğini belirtti.

49 Dakika Önce
2021-09-24 23:42:12
Miçotakis’ten Türkiye ile iş birliği açıklaması

Türkiye ve Yunanistan arasında bir yılı aşkın süredir yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Türkiye ile diyalog kanallarını her zaman açık tutmak istediğini, 2020'de iki ülke arasında yaşanan gerginliğin tekrar etmesini istemediklerini söyledi.

Miçotakis, Yunanistan'ın egemenlik haklarını korumaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin aldığı "casus belli" kararı nedeniyle Yunanistan'ın 1995 yılından beri güç kullanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Türkiye ile iş birliği yaparak, yeni ortak düşmanlarla birlikte mücadele edilebileceğini savunan Miçotakis, Türkiye ile iklim krizi ve mülteci sorununda iş birliği yapılabileceğini kaydetti.

Miçotakis, tarih ve coğrafyanın iki ülkeyi birbirine bağladığını ifade ederken, "Türkiye ile iş birliği arayışına devam etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım." dedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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