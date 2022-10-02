Kuveyt Türk'e En Yenilikçi Banka Ödülü

İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, International Finance Awards 2022'de 'Most Innovative Islamic Bank' ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji - inovasyon eksenli çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla yeni bir ödüle layık görüldü. Kuveyt Türk, İngiltere'nin önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından biri olan International Finance dergisinin düzenlediği “International Finance Awards 2022” kapsamında “Most Innovative Islamic Bank” ödülünün sahibi oldu.

“Rotamız dijital, odağımız insan anlayışından ödün vermeden ilerliyoruz”

Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnovatif ürün ve hizmetlere öncelik veren bir katılım finans kuruluşu olarak, dijital dönüşüm yolunda ‘rotamız dijital, odağımız insan' anlayışından ödün vermeden ilerliyoruz. Türkiye'de iki Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşuyuz. Farklı, özgün ve fonksiyonel mimari tasarımıyla öne çıkan Innhouse İnovasyon Merkezimizi, biyo-inovasyon konseptiyle tasarladık. Üniversite öğrencilerinin, girişimcilerin ve müşterilerin fikirlerini ve deneyimlerini paylaşabildikleri Fikr'inn Platformu'nu hayata geçirdik. Bugüne kadar kendi imkânlarımızla geliştirdiğimiz projeler arasında, BOA Bankacılık Platformu, şubelerin hizmet zenginliği ile ATM'nin pratikliğini buluşturan XTM, KOBİ'lere yönelik olarak geliştirilen CebimPOS, şubeye gitmeden internet veya mobil şube vasıtasıyla finansman kullanma imkânı veren Online Finans Sistemi, hisse senedi, yatırım fonu ve sukuk işlemlerinin yapılabildiği TradePlus, yine Türkiye'de bir ilk olan kira sertifikası (sukuk) halka arz işlemi uygulaması gibi yenilikler yer alıyor. Ayrıca açık bankacılık platformu API Market üzerinden 188 API sunarak 36 farklı kurum/fintek ile iş birliği yürütüyoruz. Kuveyt Türk olarak layık görüldüğümüz uluslararası bu ödülü, yaptığımız inovatif çalışmaların karşılık bulması bakımından önemli buluyoruz. Katılım finansın geleceğini tasarlarken, inovatif bir bakış açısıyla müşterilerimize dünya çapında en ileri teknolojileri sunmaya ve işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Sektöre öncülük ediyor

Kuveyt Türk, müşterilerine sunduğu inovatif ürün ve hizmetleriyle sektörde öncü olmaya devam ediyor. Ar-Ge merkezlerinde tamamı yerli mühendislerden oluşan bir ekiple geliştirilen yeni nesil bankacılık çözümü XTM ile müşterilerinin, görüntülü görüşmeyle bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesine olanak sağlıyor.

Müşterilerinin hizmetine sunduğu TradePlus mobil uygulamasıyla hisse senetleri, yatırım fonları, kira sertifikası, altın-gümüş ve döviz gibi yatırım araçları, anlık piyasa haberleri, ekonomi takvimi, yerel ve uluslararası piyasalar, gelişmiş grafik teknolojisi ve teknik analiz araçları gibi birçok bilgiye erişim sağlıyor.

Kuveyt Türk üniversite öğrencilerinin, girişimcilerin ve müşterilerin fikirlerini ve deneyimlerini paylaşabildikleri Fikr'inn Platformu ile yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine de zemin hazırlıyor. Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Ideathon Fikir Yarışması da Fikrinn Platformu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kuveyt Türk'ün farklı, özgün ve fonksiyonel mimari tasarımıyla öne çıkan Innhouse İnovasyon Merkezi biyo-inovasyon konseptiyle tasarlandı. Çalışanlara rahat ve farklı bir ortam sunarak inovatif fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan Innhouse, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan Stevie Büyük İşverenler Ödülleri 2022'de, “en başarılı işyeri tasarımı” kategorisinde ödüle layık görüldü.