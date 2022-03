MHK Başkanı’ndan hakem kararları ile ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, tartışılan hakem kararlarıyla ilgili Bein Sports'da açıklamalarda bulundu.

İşte Gündoğdu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Süreçten bahsedelim. Bu kararın açıklanması 48 saat olmadı. Kamuoyunda bununla ilgili çok fazla söylemler oldu. Aldığımız karar operasyon veya temizlik gibi kelimelerle değerlendirilmesini kabul etmiyorum. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız çalışmanın, bir projenin, Türk hakemliğinin geleceği için atılan adımın birinci adımıdır. Hakemlerimiz ve kurumumuz çok yıpratılıyor. Bunun bir proje ve sistem içi çalışma olduğunu bilirsek, eleştirilerimizi bu yönde yaparsak daha iyi olacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve ekibinin teveccühüyle göreve geldik. Önceki MHK başkanının tasarrufu oldu ve 11. haftada göreve geldik. Ligin selahiyeti için göreve adapte olduk. Ligin adil bir şekilde oynanması için devamını sağlayacaktık. Bir yandan da yıllardır konuşulan değişim sürecinin sinyalleri verilmişti. Bunun için de bir projeyi planlamak gerekiyordu. Bir plan ve program yaptık. 4 ay boyunca aslında herkese süre tanıdım. Buna çalışma arkadaşlarım da dahil.

Türk futboluna bir hizmet sunuyorsak ve bunu yukarıya çıkarmak istiyorsak neler yapmalıyız diye kendi içimizde de birbirimize sorduk. 4 ayda hakem arkadaşlarımla çok ince bir çalışma yaptık. 8 Mart'ta harekete geçtik. Bu bir klasman belirleme. Bunun ismi bu. Klasman belirleme her yıl yapılır. Alışık olmadığımız konu klasmanlar sezon başında Temmuz ve Ağustos ayında bir de arada belirlenir. Benden önce Serdar Tatlı'nın döneminde klasman belirleme dört döneme çıkarıldı. Nedeni performansı düşük olan hakem ve gözlemcilerin yıl sonuna kadar devam etmemek için bu uygulamaya gidildiğini anlattılar. Son 48 saatte bu kararın ne kadar isabetli olduğunu gördüm.

Kriterler şunlar. MHK'nın klasman kriterleri vardır. Orada bir algoritma var. Gözlemci notu, hakemlerin maç sayısı, maçların ağırlık derecesi her an sizi sıralar. Bu sıralamaya göre talimata göre bir alta indirir. Listenin en altındaki yüzde yirmiye inen arkadaşlarımız klasman düşer. Bu gördüğünüz isimler arasında oraya girmeyen isimler var. Bu soru işareti. Üç kategoride arkadaşlarımız var. Birinci kategorideki arkadaşlarımız o performans listesinde olmayan ancak hakemliğin son senelerine gelmiş. İsimleri yıpranmış. Hakemliği güven kaybına uğratan isimler. Her yıl 30-40 maça çıktığınızda ister istemez yıpranıyorsunuz. Bu arkadaşlarımız zaman içerisinde çok fazla yıprandılar.

Bu dört aylık çalışmanın özellikle son 2 ayda, birtakım gözlemlerimiz, saha için davranışlarımız, sınavlarımız, VAR kayıtları... Son 2.5 ayda bir rapor hazırladık.

Bu arkadaşlarımızla birlikte şu andaki görevli arkadaşlarımızı herhangi bir suç örgütüyle ilgisi olmamıştır. Bütün çalışanlarımız her zaman bir inceleme ve soruşturma yapar. Bu arkadaşlarımızın hiçbirinin bunlarla ilgili bir şeyi yoktur: Konuşulmasından da son derece MHK başkanı ve kurum olarak çok rahatsızız.

Verdiğimiz kararın bir gün bile beklemeye tahammülü yoktu. Karar aslında 8 Mart günü verilmedi. Son 1,5 aydır Federasyon başkanına rapor verdim. Bu 1,5 aylık çalışmanın geldiği noktaydı. .