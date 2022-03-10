11 Mart Cuma Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? Kastamonu'da 11 Mart okullar tatil mi? Kastamonu'da kar tatili uzatıldı mı?

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Karadeniz Bölgesi'nde de kendisini göstermeye devam ediyor. Havaların ani soğumasıyla birlikte kentte yoğun kar yağışları başladı. Kastamonu'da il genelinde 10 Mart Perşembe günü için taşımalı eğitimli okullar tatil edildi. Kar yağışı devam ederken öğrenciler ve veliler okulların 11 Mart Perşembe için tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

Yopun kar yağışı Karadeniz illerinde de başladı. Soğuk hava dalgasının Karadeniz Bölgesi'nde kendisini hissettirmesiyle pek çok ilde kar yağışları aniden bastırdı. Kastamonu'da da başlayan kar yağışları kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Kastamonu'da yaşayan öğrenciler ve veliler 11 Mart Cuma günü okulların tatil oluo plmayacağını şimdiden araştırmaya başladı.

11 Mart Cuma Kastamonu'da yarın okullar tatil mi?

Kastamonu'da 11 Mart Cuma günü için okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kastamonu Valiliği ve İlçe kaymakamlıklarının duyuruları yakından takip edilerek kar tatili duyurularına hızlıca erişilebilir.

Kastamonu'da 11 Mart okullar tatil mi?

Kastamonu'da 10 Mart Perşembe günü taşımalı eğitimli okullar tatil edilmişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ilçe ile merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma merkezli okullarda 10 Mart Perşembe günü eğitim öğretime tüm kademelerde bir gün ara verildiği kaydedildi. .