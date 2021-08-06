Messi hangi takıma gitti? Lionel Messi hangi takıma transfer oldu? Barcelona'da bir devrin sonuna gelindi. Dünyanın en iyi futbolcusu olarak lanse edilen Lionel Messi ile Barceolan'nın yolları ayrıldı. Barcelona'dan yapılan açıklamada Messi ile anlaşma sağlanamadığı ve yolların ayrıldığı duyuruldu. 30 Haziran'dan bu yana serbest olan Messi'nin hangi takıma gideceği ise merak konusu. Peki Messi hangi takıma transfer olacak?

Messi ile Barcelona'nın yolları ayrıldı. Messi 30 Haziran'dan bu yana serbest bulunuyor. Bir çok spor otoritesi tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülen Messi'nin Barcelona'dan ayrılığı spor gündemine bomba gibi düştü. Messi hayranları Messi'nin hangi takıma transfer olacağını merak ediyor. Peki Messi hangi takıma gitti? Lionel Messi hangi takıma transfer oldu?

Messi hangi takıma gitti?

Messi, Barcelona'dan ayrıldı. Şok etkisi yaşatan ayrılık Barcelona'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu. Barcelona'dan yapılan açıklamada "Tarafların anlaşmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri sebebiyle Barcelona, Leo Messi ile sözleşme yenileyememektedir." denildi.

Thanks for representing our shirt with pride pic.twitter.com/wGc2g6u2Sw — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2021

Lionel Messi hangi takıma transfer oldu?

Lionel Messi'nin hangi takıma transfer olacağı merak konusu. Messi'nin serbest kalması dünyanın dev kulüplerinin iştahını kabarttı. Messi için Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin favori kulüpler arasında yer aldığı belirtiliyor. Fransız kulübü Paris Saint-Germain 34 yaşındaki yıldız ismi kadrosuna katmak için çalışamalara başladı. Messi için yıllık brüt 50 milyon euro'ya yakın oldukça cazip bir kontrat hazırlandığı ifade ediliyor.

Messi kimdir?

Lionel Andrés "Leo" Messi 24 Haziran 1987 yılında Arjantinîn Rosario kentinde dünyaya geldi.

Hâlen aktif futbolcular arasında en iyilerden biri olarak kabul edilmektedir. Henüz 21 yaşındayken, Ballon d'Or ve FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerini almıştır. Yeteneği ve oyun tarzı sıkça benzetilen ve kıyaslanan Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona, Messi'yi "halef"i olarak göstermektedir.

Lionel Messi, 24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario şehrinde dünyaya geldi. Futbola 8 yaşında Rosario şehrinin takımı olan Newell's Old Boys'da başladı. 2000 yılında ailesi, Messi'nin büyüme hormon eksiklik tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındı. Barcelona formasını ilk kez 2004-05 sezonunda giyen Messi, La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanının sahibi oldu. 2005-06 sezonunda La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2006-07 sezonunda ise El Clásico derbisinde hat-trick yaptı ve 26 lig maçında 14 gol atarak verimli bir performans sergiledi. Messi, 2008-09 sezonunda kariyerindeki en iyi sezonlarından birini yaşadı. Sezon boyunca 38 gol attı ve altı kupa birden kazandı. 2009-10 sezonunda bütün turnuvalarda 47 gol atarak Ronaldo'nun rekorunu egale etti. 2010-11 sezonunda ise bu rekoru 53 golle kırdı.

Messi, kariyeri boyunca on La Liga şampiyonluğu, dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı ve iki final maçında gol atmayı başardı. Final maçında attığı gollerin tümü Manchester United'a karşı idi. 2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol atarak Gerd Müller ve Jean-Pierre Papin'in ardından üst üste 3 kez gol kralı olan üçüncü futbolcu oldu. 7 Mart 2012 tarihinde Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş mücadelesinde, Bayer 04 Leverkusen'e karşı 5 gol birden atarak Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını kazandı. Çeyrek final rövanş maçında da Milan'a karşı iki gol atarak José Altafini'nin Şampiyonlar Ligi'nde (Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla da dâhil olmak üzere) bir sezonda attığı 14 gollük rekoru da egale etmiş oldu ve Şampiyonlar Ligi adıyla ise 2002-03 sezonunda 12 gol atan Ruud van Nistelrooy'un da rekorunu kırdı. Messi, o sezon turnuvayı 14 golle gol kralı olarak tamamladı ve bu turnuvada üst üste dört kez gol kralı olmayı başaran tek futbolcu oldu. 2011-12 sezonunda tüm turnuvalar dâhil olmak üzere 73 gol attı ve dünya rekorunu da kırmış oldu. Aynı sezon La Liga'da 50 gol atarak önceki sezon ligde Cristiano Ronaldo'nun attığı 40 golün de rekorunu kırmış oldu.

Messi, 2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda final maçı da dâhil olmak üzere 6 golle gol kralı oldu. Kısa bir süre sonra Arjantin millî futbol takımında forma giymeye başladı. Arjantin formasıyla 2006 FIFA Dünya Kupası'na katıldı ve 2007 yılında Copa América'da ikincilik yaşadı. Ardından 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Arjantin Olimpiyat Takımı'yla altın madalya kazandı. Arjantin 2010 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenirken Messi turnuvayı 3 asistle tamamladı. Ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2011 Copa América'da da mücadele etse de Arjantin, çeyrek finalde turnuvaya veda etti. 9 Aralık 2012 tarihinde, Gerd Müller'in bir takvim yılı içerisinde atmış olduğu 84 gollük rekoru egale etti. Arjantin millî takımı ile en çok gol atan futbolcu unvanına sahiptir.

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