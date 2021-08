Messi ile Barcelona'nın yolları ayrıldı. Messi 30 Haziran'dan bu yana serbest bulunuyor. Bir çok spor otoritesi tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülen Messi'nin Barcelona'dan ayrılığı spor gündemine bomba gibi düştü. Messi hayranları Messi'nin hangi takıma transfer olacağını merak ediyor. Peki Messi hangi takıma gitti? Lionel Messi hangi takıma transfer oldu?

Messi hangi takıma gitti?

Messi, Barcelona'dan ayrıldı. Şok etkisi yaşatan ayrılık Barcelona'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu. Barcelona'dan yapılan açıklamada "Tarafların anlaşmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri sebebiyle Barcelona, Leo Messi ile sözleşme yenileyememektedir." denildi.

