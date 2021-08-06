Erdoğan: Yangın mahalline görevli olmayanlar alınmayacak

İstanbul'da kıldığı cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlarla ilgili son bilgileri de paylaştı. Erdoğan, bundan böyle görevli olmayanların yangın bölgelerine alınmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yangınlarla mücadelede son duruma ilişkin bilgi veren Erdoğan, "28 Temmuz'da başlayan yangın süreci bugün itibarıyla artık 9 günü aştı. 44 ilimizde çıkan 208 orman yangınınn 196'sı kontrol altına alındı. 5 ildeki 12 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı, bundan böyle görevli olmayanların yangın bölgelerine alınmayacağını söyledi.

"TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK"

Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli'deki söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Uçak, helikopter, arazöz ve TOMA'lar köylülerimizin kendi imkanları da dahil olmak üzere yoğun bir çalışma var. Tüm imkanlarımızı seferber ettik" diye konuştu.

AZERBAYCAN'DAN 100 İTFAİYECİ DAHA

Erdoğan, karadan ve havadan yapılan müdahalelerin arttığını söyleyerek şu bilgileri verdi:

"Azerbaycan'ı zikretmek zorundayım. Aliyev kardeşimizle bir telefon görüşmesi yaptık. 600'ü aşkın yetişmiş itfaiyeci gönderdiler. Biraz daha artırabiliriz diyorlar. Bunları hemen son olarak 100 civarında itfaiyeci daha göndereyim dedi, isabetli olur dedim. Bugün gelirler. Ukrayna'dan gelenlerle birlikte ciddi bir güç kazanmış olduk. Ukrayna gece söndürme kabiliyetine sahip 5 uçak yolladı. 9 İHA arazide çalışıyor. 850 arazöz ve su tankeri 150 iş makinesi özellikle bunlar termik santrallerin etrafını açmada dozerlere çok ihtiyacımız oluyor. Termik santrallerin etrafı açılarak tehlikeden arındırılması lazım."

16 UÇAK 56 HELİKOPTER

Toplam hava filosunun 16 uçak ve 56 helikopterden oluştuğunu söyleyen Erdoğan, buna ek olarak 7 adet jandarma helikopteri ve farklı ülkelerden gelen 23 hava aracı olduğunu kaydetti.

YIL SONUNA KADAR 252 MİLYON AĞAÇ

Cumhurbaşkanı yanan alanların imara açılacağı iddialarını da kesin bir dille yalanladı. Bu alanların tekrar ağaçlandırılacağını belirten Erdoğan, "Başka bir amaçla kullanılamaz. Siyasetçlerin ifade ettiği gibi inşaata açılacaktır, yapımına müsaade edilecektir... Asla böyle bir şey yok. Bunlar yalandır. Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsüne uyumlu olacaktır. Yıl bitmeden 252 milyon ağaç dikilecektir. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE GÜÇLÜDÜR"

Erdoğan başlatılan yangın kampanyalarına da tepki gösterdi. "Türkiye'yi fakir fukara göstermek için 'helpturkey' diye bir kampanya başlattılar" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz güçlüyüz. Fazla dayanamadılar kısa bir süre içerisinde sildiler. Dezenformasyonla bir terör estirmek, yalan terörü dediğim şekilde bir terör estirmek halkımızı yalana esir etmeye yönelik bir kampanya var."

GÖÇMEN TARTIŞMASI

Mülteci konusuna da değinen Erdoğan, "Kobani'de bu millet büyük bir imtihan verdi. Türkiye'de 4 milyon ağırlıklı olarak Arap ve Kürt mülteci varsa onlar bizim korumamız altında" dedi.

Erdoğan, "Göçmenleri koruması altına alan Türkiye heralde zayıf bir ülke değil. Güçlü olduğu için koruma altına alıyor. Bundan sonra finansı iyi yönetmek suretiyle böyle adımlara atacağız" diye konuştu.

Göçmenlerle ilgili sözleri üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "Biz iktidara gelince Suriyelileri kovacağız diyerek gelmedik. O Bay Kemal'in şahsiyetidir. Biz asla böyle bir şey söylemedik. Biz onlara kapımızı açtık ve koruma altına aldık" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.