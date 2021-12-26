Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ilk 11'i | Fenerbahçe Malatyaspor hakemleri

Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ilk 11'i merak konusu oldu. Ülker stadında oynanan maçın hakemleri ve detaylarını sizler için derledik. İlk yarısı biten maçın ilk 11'inde kimler vardı?