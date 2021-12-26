Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ilk 11'i | Fenerbahçe Malatyaspor hakemleri
Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ilk 11'i merak konusu oldu. Ülker stadında oynanan maçın hakemleri ve detaylarını sizler için derledik. İlk yarısı biten maçın ilk 11'inde kimler vardı?
2021-12-26 20:36:10
Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ilk 11'i merak konusu oldu. Ülker stadında oynanan maçın hakemleri ve detaylarını sizler için derledik. İlk yarısı biten maçın ilk 11'inde kimler vardı?
Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ilk 11'i
Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Szalai, Novak, Sosa, Crespo, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Serdar Dursun
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Aabid, Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Mounir, Tetteh
Maç esnasında tepki
Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında yaptıkları tezahüratlarla tepki gösterdikleri başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, futbol takımının yaşadığı kötü gidiş nedeniyle başkan Koç ve yönetime tepkisini dile getirdi.
Fenerbahçe taraftarı, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu. (AA)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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