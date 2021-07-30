Fenerbahçe 28 şampiyonluk başvurusu kabul edilecek mi? Fenerbahçe 5. yıldızı alacak mı? Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği 28 şampiyonluk başvurusu için geri sayın sürüyor. Fenerbahçe Kulübü 1959 senesinden önceki şampiyonlukların da sayılması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusu kabul edilirse yıldız sayısı 5'e çıkacak ve Türkiye'nin en çok şampiyon alan kulübü unvanını alacak. Peki 28 şampiyonluk başvurusu son durum nedir? TFF Fenerbahçe'nin 28. şampiyonluk başvurusunu kabul etti mi

Fenerbahçe 28 şampiyonluk başvurusu kabul edilecek mi? Fenerbahçe 5. yıldızı alacak mı? Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği 28 şampiyonluk başvurusu için geri sayın sürüyor. Fenerbahçe Kulübü 1959 senesinden önceki şampiyonlukların da sayılması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusu kabul edilirse yıldız sayısı 5'e çıkacak ve Türkiye'nin en çok şampiyon alan kulübü unvanını alacak. Peki 28 şampiyonluk başvurusu son durum nedir? TFF Fenerbahçe'nin 28. şampiyonluk başvurusunu kabul etti mi?

Sarı lacivertli taraftarların gözü TFF'den çıkacak kararda. Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz aylarda TFF yönetimine başvuruda bulunarak 1959 senesinden önce alınan şampiyonlukların da sayılmasını talep etmişti. TFF'ye resmi başvuruda bulunan Fenerbahçe'ye ne cevap verileceği ise merakla bekleniyor. 28 şampiyonluk ile yıldız sayısını da 5'e çıkaracak olan Fenerbahçe'de taraftarlar kararın bir an önce açıklanmasını talep ediyor. Spor camiasından da bir çok kesimin ve kulübün desteğini alan Fenerbahçe 28 şampiyonluk başvurusunun sonucunu bekliyor. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan takımda 28 şampiyonluk heyecanı sürüyor.

Fenerbahçe 28 şampiyonluk başvurusu kabul edilecek mi?

Fenerbahçe'nin Mart ayında yaptığı 28 şampiyonluk başvurusu TFF tarafından incelenip karara bağlanacak. Fenerbahçe 28 şampiyonluk ile yıldız sayısını da 3'ten 5'e çıkarmış olacak ve rakibi Galatasaray'ı şampiyonluk sayısında geride bırakacak. Peki Fenerbahçe 28 şampiyonluk başvurusu kabul edilecek mi? TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan'dan yapılan açıklama Fenerbahçe tarftarlarını sevindirdi. Soydan "Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk hakkıysa alır. Hakkıysa alması lazım" diye konuştu.

Fenerbahçe 5. yıldızı alacak mı?

TFF Fenerbahçe'nin 28. şampiyonluk başvurusunu kabul ederse sarı lacivertli kulüp 5. yıldızın sahibi olacak. TFF Fenerbahçe'nin başvurusunu henüz değerlendirme aşamasında.

Ali Koç'tan 28 şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü ile spor giyim markası Puma arasında futbol takımlarını kapsayan 2 yıllık bir sponsorluk anlaşması imza töreninde 28 şampiyonluk başvurusu hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı açıklamasında şunları dile getirdi “ Formamızda bu sene yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız ya da para değil. 28 şampiyonluk için yaptığımız başvuruda da bildirdiğimiz gibi bizim derdimiz yıldızla, parayla değil, hakkımızın verilmesiyle. 28 şampiyonluğumuzun resmiyet kazanmasını istiyor, olumlu haberleri bekliyoruz. "

TFF'ye 28 şampiyonluk başvurusu

Fenerbahçe TFF'ye resmi olarak 28 şampiyonluk başvurusunda bulundu. Açıklamada şunlara yer verildi “Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.”

1959 yılı öncesi şampiyonluk sayıları

1959 yılında hangi takımın kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın 1959 öncesi kaç şampiyonluğu var? İşte 1959'dan önce şampiyon olan takımlar

Fenerbahçe: 9

Galatasaray: 1

Beşiktaş: 7

Ankara Demirspor: 2

Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.