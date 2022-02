Aziz yıldırım geri mi dönecek? Eski başkandan 3 temmuz açıklaması!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama birçok Fenerbahçe taraftarının ilgisini çekti. Açıklamalarında kulübe olan bağlılığı taraftarların akıllarına yeniden başkan mı olacak? sorusunu getirdi. İşte o açıklamalar... Aziz yıldırım geri mi dönecek? Başkan adayı mı olacak? Aziz Yıldırım'ın açıklaması nedir? İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım basın mensuplarına yaptığı 3 Temmuz süreci hakkında yaptığı açıklamada başlatacakları hukuk mücadelesi hakkında bilgiler verdi.

İşte Aziz Yıldırım'ın basın açıklaması

"Değerli Basın Mensupları, Bu toplantıya iştirakiniz için teşekkür ederim. 3 Temmuz süreci kendisini Fenerbahçeli olarak tanımlayanlar için gerçek bir turnusol kağıdı olmuştur.



Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan ve yönetici olduğumuz için 3 Temmuz'daki operasyonu yaşadık. Bir yandan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün haklarını savunmak, büyük çınar ağacının tek bir yaprağını bile kaybetmemek uğruna karşımızdaki karanlık koalisyon ile mücadele ederken diğer yandan kendi onur ve şerefimiz için mücadele ettik.

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkımızda vermiş olduğu beraat kararlarının, 20 Aralık 2021 tarihinde Yargıtay tarafından onanması ile on yıldır devam eden süreç lehimize sona ermiştir. Bu dava, Cumhurbaşkanlığı Sitesinde yer aldığı şekli ile 15 Temmuz darbe girişimine giden yolda FETÖ Terör Örgütünün kilometre taşlarındandır. Yabancı ülkelerin istihbarat servislerinin aparatı olan bu örgüt ile amasız fakatsız mücadele etmek, ülkesini ve milletini seven her Türk vatandaşının vatandaşlık görevidir. Bu mücadelede bizlere daima destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm parti liderlerine, milletvekillerine, kumpasın aydınlatılması ve kumpasın aktörlerinin adalet önüne çıkarılmalarına vesile olan emniyet ve adalet teşkilatı mensuplarına teşekkür ederim.



Bu güne kadar bu uğurda telafisi imkansız maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Kişisel olarak maddi kayıpları sineye çekmek zorundayız ve hiçbir şekilde dert etmiyoruz, ancak manevi kayıplarımızın maalesef hiçbir telafisi yoktur.



Büyük kayıplarımızın olduğu bu mücadelede bizimle birlikte hareket eden, ağlayan, gülen, bizi asla yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza ve haklılığımıza inanarak, omuz omuza mücadele eden diğer kulüplerin taraftarlarına ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.".dedi. .