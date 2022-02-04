Erdoğan, Kadıköy'de cami açtı

Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camisi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burada Kadıköy İmam Hatibin hemen yanı başında böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da tüm Kadıköy İmam Hatipteki öğrenciler için büyük bir fırsat' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camisi'nin, hemen yanındaki Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için bir fırsat olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını yapımı tamamlanan Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, cuma namazının ardından düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, caminin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını dileyerek, Prof. Dr. Osman Öztürk'ün kendileri üzerinde çok emeği olan bir hoca olduğunu söyledi.

Öztürk'ten çok şeyler öğrendiğini belirten Erdoğan, "Erenköy'den ta Fatih'e kadar, onun yaz-kış demeden geliş gidişi ve bu yakada yaşayan bir insan olarak da bizler üzerindeki emeğini unutmak mümkün değil. Zira alimlerin, malum, öğrenciler üzerindeki hakları çok büyük. Şimdi burada Kadıköy İmam Hatibin hemen yanı başında böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da tüm Kadıköy İmam Hatipteki öğrenciler için büyük bir fırsat." diye konuştu.

Caminin aynı zamanda inşa edildiği çevre için de büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Erdoğan, caminin mimarisinin de çok güzel inşa edildiğini belirterek, yüklenici firmaya teşekkür etti.

- "Çevre artık çok daha manen zengin olmuş oldu"

Çalışanların, ellerinden gelen bütün emeği ortaya koyduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii, özellikle sevgililer sevgilisi Peygamberimizin hadis-i şerifinde de olduğu gibi, aynı zamanda Rabb'imiz 'Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de ahirette onlar için bir saray inşa ederim.' buyuruyor. Dolayısıyla burada inşasında emeği geçenlere 'Allah razı olsun.' diyoruz. İncirli Bostan'da böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da buraya ayrı bir hava, ayrı bir zenginlik katmış oldu. Çevre artık bu noktada çok daha manen zengin olmuş oldu. Hayırlı olsun diyoruz. Bütün Kadıköy İmam Hatipteki gençlerimizden bu tatbikat camiini en güzel şekilde zenginleştirmelerini istiyorum. Bunun hakkını vermeleri lazım. Allah yar yardımcımız olsun diyorum. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi daim kılsın diyorum, sizleri de Allah'a emanet ediyorum."

Caminin tüm müminlere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Özellikle Kadıköy Anadolu İmam Hatip öğrencilerine hayırlı olsun diyorum. Ya Allah bismillah." diyerek kurdeleyi kesti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami açılışından sonra kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına giderek, bir süre sohbet etti.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri ve belediye başkanları da eşlik etti. .