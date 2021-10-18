Sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 8 rota!
Yaz ayları geride kaldı, sonbaharın tüm güzellikleri yurdun dört bir yanında kendini göstermeye başladı. Sonbaharda ortaya çıkan renkler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. İşte bu mevsimin tadını doyasıya çıkarmak, tablo gibi manzaralara şahit olmak isteyenler için gidilebilecek yerler. Şehrin stresinden uzaklaşabileceğiniz bu rotalarda konaklayabilir, birbirinden farklı ve keyifli etkinliklere katılabilirsiniz. İşte sonbaharda görmeniz gereken 8 rota…