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Sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 8 rota!

Yaz ayları geride kaldı, sonbaharın tüm güzellikleri yurdun dört bir yanında kendini göstermeye başladı. Sonbaharda ortaya çıkan renkler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. İşte bu mevsimin tadını doyasıya çıkarmak, tablo gibi manzaralara şahit olmak isteyenler için gidilebilecek yerler. Şehrin stresinden uzaklaşabileceğiniz bu rotalarda konaklayabilir, birbirinden farklı ve keyifli etkinliklere katılabilirsiniz. İşte sonbaharda görmeniz gereken 8 rota…

Sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 8 rota!
18.10.2021 10:00:41
Sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 8 rota!
ABANT
 
 
Sonbaharın görülmeye değer rotalarından Abant, her mevsim güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Abant; eşsiz manzaraları, tertemiz göl ve dağ havasıyla, Bolu kent merkezinin 35 km güneybatısında yer alıyor. İstanbul ve Ankara'ya yakınlığıyla da bilinen ve hafta sonu şehirden uzaklaşmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı'nda yürüyüş ve piknik yapabilir, ata ve faytona binebilirsiniz. Sonbaharın ortaya çıkardığı eşsiz manzara ve renk cümbüşüyle Abant bu mevsim daha da huzurlu.
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Sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 8 rota!

KAPADOKYA

Kapadokya sonbaharda bir başka güzel. Peri bacalarıyla öne çıkan Kapadokya, tarihi görünümü, kültürel zenginlikleri ve göz alıcı manzaralarıyla bölgeyi sonbaharda gezilecek en iyi yerlerden biri haline getiriyor. Peri bacalarını görebilir, tarihi taş evleri ziyaret edebilirsiniz. Balon turu, at binme ve gün batımında motorla gezme ritüeli de olmazsa olmazlardan. Bölgenin kendine has lezzetlerini tatmayı da ihmal etmeyin.
 
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Sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 8 rota!
ŞANLIURFA
 
 

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da görmeniz gereken yerlerin başında Göbeklitepe geliyor. Halfeti, Balıklıgöl ve Harran Evleri'ni de görmeden gitmeyin. Şanlıurfa'nın sonbaharla daha da ortaya çıkan doğal güzelliği ve tarihi yerleri gerçekten görmeye değer. Kendine has yöresel lezzetlerini de gitmişken mutlaka denemelisiniz.

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Sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 8 rota!
HASANKEYF
 
 
Batman'ın yaklaşık 12 bin yıl geçmişi bulunan tarihi Hasankeyf ilçesi, sonbaharda görülmesi gereken yerlerden bir diğeri. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Hasankeyf, tarihi, doğası ve yöresel yemekleriyle de öne çıkıyor. Mezopotamya'nın en eski yerleşim yeri olarak bilinen Hasankeyf Ören Yeri'ni de görmeye değer yerlerden.
 
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Sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 8 rota!
SAFRANBOLU
 
 

Mistik havasıyla sonbaharda herkesi büyüleyen bir başka rota ise Karabük'ün Safranbolu ilçesi. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Safranbolu, tarihi konakları, sokakları ve doğal güzellikleriyle keşfetmeye değer rotalardan.

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Sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 8 rota!

MARDİN

Mardin'in tarihi yapısı her mevsim görülmeye değer olsa da sonbaharda bir başka güzel. Kendine özgü mimari yapısı, tarihi evleri, kiliseleri ve sanatı görülmesi gereken değerler arasında. Mardin, yemek kültürü ve meşhur Süryani Şarabı'yla da ziyaretçilerine farklı lezzetler sunuyor.

 
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Sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 8 rota!
UZUNGÖL
 
 

Türkiye'nin önemli turistik yerlerinden biri olan Uzungöl Trabzon'un Çaykara ilçesinde yer alıyor. Uzungöl, doğal güzellikleri, temiz havası, yöreye özgü ahşap evleri ve dereleriyle görülmesi gereken yerler arasında. Bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve sonbaharın eşsiz manzarası sizi oldukça etkileyecek.

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Sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 8 rota!
ADIYAMAN
 
 
Sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek isterseniz, birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Mezopotamya kenti Adıyaman'ı ziyaret edebilirsiniz. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'da burada görmeniz gereken en önemli yer. Sonbaharda güneşin doğuşunu ve batışını izlemek istiyorsanız Nemrut Dağı sizi bekliyor. Bu tarihi yerin tadını çıkarmadan önce yanınıza fotoğraf makinenizi almayı unutmayın.
Kaynak: (ntv.com.tr)
 
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