Sevgilisi tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'in cenazesi toprağa verildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'in cenazesi toprağa verildi.
Türkiye'nin en yüksek barajı 10 yılda kendini amorti edecek
Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın inşaatı tamamlandı. Barajın ulaşım ağı ve yeni yerleşim yeriyle birlikte projeye 8 yılda, 20 milyar TL harcandı. Yıl sonunda su tutacak olan ve milli ekonomiye yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak proje, 10 yılda kendini amorti edecek.
Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, İstanbul'da taksi bulamadı
Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, film görüşmesi için İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerde taksicilik yapan Naceri, Cağaloğlu'ndaki bir taksi durağına gitti. Ancak durakta taksi bulamadı. Samy Naceri yaklaşık 20 dakika taksi bekledi. Naceri beklerken hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Fransız aktör bindiği taksinin direksiyonuna da geçti, İstanbul sokaklarında taksi kullandı.
Resmi törenlerde görev alan atları yetiştiriyorlar
Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özel olarak yetiştirilen atları 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndaki törenlerde kullanılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdiği Gemlik ırkı 'Yağızkan' isimli at da Gemlik’teki merkezde zorlu eğitimden geçiyor.