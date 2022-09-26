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Sera Kadıgil: “Diyanet diye bir şey olabilir mi abi?”

Bir televizyon programında konuşan Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil, İmam Hatipler ve Kur’an Kursları hakkında kullandığı sözler nedeniyle sosyal medyada tepki çekti

2022-09-26 14:46:33

TİP milletvekili Sera Kadıgil, Enver Aysever'in “Diyanet meselesi Türkiye'nin en temel sorunlarından biri, ne düşünüyorsun?' şeklindeki sorusuna “Kapatılsın, derhal. Diyanet diye bir şey olabilir mi?” dedi.

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Eski CHP'li vekil Kadıgil daha önce sosyal medya hesabından “ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim” ifadelerini kullanmıştı.

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