Selahattin ÜNLÜ (D. 1909, İslahiye, Gaziantep - Ö. 1 Şubat 1985 Gaziantep),

Ankara Adliye Meslek Okulu mezunudur.

Elazığ'da Sorgu Hakimliği yapmıştır.

Adnan Menderes ile Demokrat Parti'nin kuruluşunda görev almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisin'de (TBMM) IX., X. ve XI. (1950-1960) Dönem Gaziantep Milletvekilliği yapmıştır.

27 Mayıs 1960 darbesi ile önce Yassı Ada cezaevinde, sonrasında ise Kayseri cezaevinde kalmıştır.

1960 Darbesinde de arazilerine el konan Selahattin Ünlü Milletvekilleri içerisinde mallarından tedbirleri kaldırılan ilk milletvekilidir.

1961 yılında yapılan parlamento seçimlerinde Selahattin ÜNLÜ cezaevinden gönderdiği "Süleyman Ünlü çeltik ekmiş suyunu bol verin kurutmayın şifresi slogan haline gelmiş ve yeğeni Süleyman Ünlü, Selahattin Ünlüden sonra Gaziantep Milletvekili olarak XII ve XIII Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisin'de Gaziantep Milletvekilliği yapmıştır. Süleyman Ünlü 1984 / 1989 yıllarında İslahiye Belediye Başkanlığı 'da yapmıştır.

Gaziantep İslahiye'de geniş arazi sahibi olan Selahattin Ünlü, İslahiye Müteşebbis Heyeti Başkanlığı yapmıştır. Aynı zamanda Çiftçilik ve Krom madenciliği ile iştigal etmiştir.

Belikanlı Aşiret Reisinin kızı Hacı Ayşe Ünlü ile evli olan Hacı Selahattin Ünlü 5 çocuk sahibidir.

Oğlu İş İnsanı Ahmet Şahap Ünlü ise Delikanlı Aşireti'nin Reisi olarak babasının izinden gitmiştir. Bilahare Aile şirketlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun kuruluşunda aynı masada yer almıştır. DEİK bünyesinde yedi tane farklı iş konseyine Başkanlık yaparak yurtdışında ülkemizin birçok ikili ekonomik ilişkilerle ilgili müzakere ve anlaşmalarına katılan resmi heyetlerde görev almış ve ülkemiz adına anlaşmalara imza atmıştır. Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Deniz Ticaret Odası, Karadeniz Ekonomik İş birliği yönetim kurulu üyelikleri ve İslahiye Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini uzun yıllar deruhte etmiştir.

Selahattin Ünlünün ailesi halen geniş arazi sahibi olup, Güneydoğu bölgesinin ileri gelen ailelerindendir.