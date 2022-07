Yetişkinlerin sadece %7’sinin kalp sağlığı iyi

Bilim insanlarının öncülük ettiği bir araştırmaya göre, ABD’deki yetişkin nüfusun yüzde 7’sinden daha düşük bir kısmının kardiyometabolik sağlığı iyi durumda.

Tufts Üniversitesi Friedman Beslenme Bilimi Ana Bilim Dalında çalışan bilim insanlarının öncülük ettiği bir araştırmaya göre, ABD'deki yetişkin nüfusun yüzde 7'sinden daha düşük bir kısmının kardiyometabolik sağlığı iyi durumda. Beş gün sonra Journal of the American College of Cardiology bülteninde yayımlanacak çalışma, acil eylem gerektiren yıkıcı bir sağlık krizine işaret ediyor.

Çalışma kapsamında Amerikalıları beş sağlık bileşenine göre değerlendiren araştırmacılar; tansiyon, kan şekeri, kan kolesterolü, adipozite (aşırı kiloluluk ve obezlik) seviyeleri ile kalp damar hastalıklarının (kalp krizi, inme vb.) yaşanıp yaşanmadığına bakmışlar. Çalışma sonucunda, ABD'deki yetişkinlerin sadece yüzde 6,8'inin 2017-2018 döneminde tüm beş bileşende en uygun seviyede bulunduğunu keşfetmişler. Bu beş bileşen arasında, adipozite ve kan glukozunda 1999 ile 2018 arasında gözlenen eğilimlerin de kötüye gittiği görülmüş. 1999 yılında 3 yetişkinden 1 tanesi uygun adipozite seviyeleri (aşırı kilolu veya obez değil) taşırken, bu miktar 2018 yılında 4 kişiden 1'e gerilemiş. Benzer şekilde; 1999 yılında 5 yetişkinden 3'ünde diyabet veya prediyabet yokken, 2018 yılında 10 yetişkin arasında 4 kişiden daha azının söz konusu durumları taşımadığı bulunmuş.

Çalışmanın baş yazarı ve doktora adayı Meghan O'Hearn, “Bu rakamlar çarpıcı” diyor. “Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Birleşik Devletler'de, yetişkinlerin 15'te birinden daha düşük bir kısmının uygun metabolik sağlık sergilemesi çok problemli bir durum. Sağlık sistemimizin, gıda sistemimizin ve inşa edilen çevrenin tümden elden geçirilmesi gerekiyor çünkü bu nüfusun sadece bir kısmının değil, herkesin krizi.”

