Trabzonspor aradığı stoperi buldu: Axel Tuanzebe

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor bonservisi Manchester United'da olan Axel Tuanzebe için girişimlere başladı.

Trabzonspor'da stoper arayışlarını sürdürürken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Axel Tuanzebe için harekete geçildi!

Trabzonspor kurmayları geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak oynayan ve bonservisi Manchester United'da olan Axel Tuanzebe için kolları sıvadı. Bordo mavili ekip 24 yaşındaki stoper için harekete geçtiği ve İngiliz ekibiyle masaya oturacağı iddia edildi.

KAYNAK: TİMETÜRK .