Uyku Hakkında Bilgiler: Uyku İle İlgili 3 Bilgi

Her canlı için olduğu gibi insanlar için de uyku büyük önem arz etmektedir. Bu derece önemli ve hayati oluşu, uykunun birtakım bilimsel araştırmalara da konu edilmesine sebep olmuştur.

Bugüne kadar uyku hakkında yapılan araştırmalar aynı zamanda insanın meraklı doğasının da bir sonucudur. Bu araştırmaların neticesinde, uyku ihtiyacının ve süresinin kişiden kişiye değişkenlik gösterdiği sonucuna varılmıştır. Kimileri ne kadar erken yatarsa yatsın, sabahları ancak alarm kurarak uyanırken; kimileri de 3-4 saatlik uykuyla bile yetinip, sabahları erken ve zinde uyanmayı başarabilmektedir. Peki uyku hakkında herkes için önemli ve uyku ile ilgili ilginç bilgiler nelerdir? İşte duyan herkesin ilgisini çekecek, uyku hakkında bilgiler.

1. Uykuda Geçen Süre

Yapılan araştırmalar, insan hayatının ortalama olarak üçte birinin uykuda geçtiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Yani eğer bir kişinin, ömrü boyunca uykuda geirdiği süreyi, bir sayaç yardımıyla ölçmeye kalkarsanız; elde edeceğiniz sonuç, çok büyük ihtimalle, o kişinin ömrünün üçte birine denk gelecektir. Böyle söylendiğinde her ne kadar ömrümüzün üçte biri, uyumak için çok uzun gelse de unutmamak gerekir ki, uykuda da vücut fonksiyonlarımız çalışmaya devam etmekte, özellikle büyüme ve iyileşme gibi faaliyetler hızlanmaktadır.

2. Neden Uykuya İhtiyacımız Var?

“Uyumazsak ne olur?” ya da “Neden uykuya ihtiyaç duyarız?” soruları tarih boyunca insanlarca merak edilmiş ve bilim insanlarının üzerinde çalıştığı konuların başında gelmiştir. Psikanaliz testler içerisinde yer alan, uyumadan geçirilen sürelerin ölçüldüğü deneyler, insanın neden uykuya muhtaç olduğunu ve uyumazlarsa nelerle karşılacaklarını göstermektedir. Bu deneylerde, uzun süre uykusuz kalan kişilerin, dikkat dağınıklığı, vücut ısısının düşmesi, zihinsel ve bedensel fonksiyonların yavaşlaması ve kaybedilmesi gibi pek çok olumsuz durum yaşadıkları gözlenmiştir. Yani uyumak da insanlar için, tıpkı nefes almak ve yemek yemek gibi bir temel ihtiyaçtır.

3. Uyku Düzeninin Şekillenmesi

Virginia Tech Üniversitesi'nden Roger Ekirch, “At Day's Close: Night in Times Past” adlı kitabında, 17. yüzyılın sonuna kadar uyku düzeninin iki parçaya bölündüğünü anlatmıştır. Bu dönemde insanlar gün batımının ardından ilk uykularını uyuduktan sonra 1-2 saat uyanık kalıp, ikinci büyük uykularına geçiyorlardı. İki parçalı uykudan tek parçalı uykuya geçilmesi ise elektriğin icadı ile oldu. Elektriğin geldiği evlerde uyku saatleri ertelendi ve endüstri devrinin başlaması ile insan gücüne duyulan ihtiyacın artması sonucunda uyku sürelerinde azalma görülmeye başlandı.

Tıpkı elektriğin icadının insanın uyku düzenini değiştirmesi gibi, akıllı cihazların da gelecek nesillerin uyku düzeni üzerinde kalıcı etkilere sebep olmakta olduğu, bugün bilim dünyasında büyük endişe uyandırıyor. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde internete, her zaman her yerde, kesinitisiz bir şekilde ulaşılıyor olması; kişilerin uyku düzenini olumsuz etkiliyor. Özellikle uykuya dalmadan hemen önce ve uyku süresinden çalınarak internette geçirilen zaman, her ne kadar farkında olunmsa bile, insan sağlığı üzerinde büyük olumsuz etkiler yaratıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.