AK Partili Turan’dan Halk TV’nin sahibine tepki: Utanmadınız da bu cesaret ne?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun Çanakkale Assos'da kaçak restoran açtığını belirterek “Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne?” diyerek tepkisini dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında bir iddiada bulundu. Bülent Turan, ''Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro!'' diyerek, Cafer Mahiroğlu'nun Assos'ta kaçak bir yapıda iş yeri açtığını ifade etti.

Bülent Turan, Cafer Mahiroğlu'nun Çanakkale'de Assos'da bir iş yeri açtığını ancak iş yerinin kaçak bir yapı olduğu ve yıkılacağını, üstelik mühürlendiği ve mührünün söküldüğünü ifade etti.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın iş yerinin açılışıyla ilgili, ''Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Sayın Cafer Mahiroğlu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz.'' şeklindeki paylaşımını alıntılayan Bülent Turan şu ifadeleri kullandı:

- Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! HalkTV sahibi Cafer Mahiroğlu, Assos'ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro!

- Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu!

- Utanmadınız da bu cesaret ne?

TUTANAĞI PAYLAŞTI

Bülent Turan konuyla ilgili bir paylaşım daha yaparak, yapı kayıt belgesindeki binanın yıkılıp yerine kaçak bina yapıldığı ve mühürlenen inşaatın mührünün kırıldığını belirtti.

Turan paylaşımında, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 24-25-26-27. dönem CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da bu suça ortak olduğunu ifade etti.

- 1. Yer sit alanı

2 Kıyı kenar (50 mt) çizgisi ihlal edilmiş

3. Yapı kayıt belgesindeki bina yakılıp kaçak bina yapılmış

4. İnşaat mühürlenmiş ama mühür kırılmış.

- Seyit Torun, Veli Ağbaba, Mahmut Tanal, Tahsin Tarhan, Ali Mahir Başarır da bu suça ortak olmuş. Sorsan hepsi çevreci.

Kaynak: MedyaRadar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.