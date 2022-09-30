Türkiye’de kaç sağlık personeli var? Türkiye 2022 sağlık çalışanı sayısı I Türkiye'de kaç hemşire, uzman hekim, diş hekimi, eczacı, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri var?

Türkiye’de kaç sağlık personeli var? Türkiye 2022 sağlık çalışanı sayısı I Türkiye'de kaç hemşire, uzman hekim, diş hekimi, eczacı, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri var? Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 700.114 sağlık personeli görev yapıyor

Sağlık Bakanlığı personel sayılarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı sayıştay raporuna göre, 2021 yılı itibariyle bakanlık bünyesinde 700.114 personelin görev yaptığı öğrenildi. Türkiye'de Kaç Sağlık Personeli Var? Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda yer alan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde, 138.119'u yüksek lisans mezunu (%19,7),

243.209'u lisans mezunu (%34,7),

118.653'ü ön lisans mezunu (%16,9),

99.183'ü lise mezunu (%14,2),

100.950'si ilköğretim mezunu (%14,4), olmak üzere toplam 700.114 personel görev yapmaktadır. Sağlık Çalışanı Sayısı 2022 154.680 Hemşire, 45.556 Uzman Tabip, 16.144 Asistan, 49.617 Tabip, 11.598 Diş Tabibi, 4.042 Eczacı, 53.912 Ebe, 70.383 Sağlık Memuru, 54.665 Sağlık Teknikeri, 14.784 Diğer Sağlık Hizmetleri Sınıfı, 29.397 Genel idare Hizmetleri Sınıfı, 6.998 Teknik Hizmetler Sınıfı, 535 Avukat, 196 Din Görevlisi, 17.238 Yardımcı Hizmetler Sınıfı, 2.370 İdari Büro Görevlisi ve 167.999 Sürekli İşçi kadrosunda personel bulunduğu açıklandı. .