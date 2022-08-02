Toprağa basmak elektriği alıyor mu? Toprağa basmak ağrılara iyi geliyor mu? Uyku problemlerine faydası var mı? Toprakta ne kadar yürümek gerekiyor?

Sıcak bir yaz gününde yapılacak en sakinleştirici aktivitelerden biri hiç kuşkusuz toprakta yürümektir. Uzmanlar da sık sık bu konuda tavsiyeler verirler. Peki toprakta yürüyünce vücudumuzda ne gibi değişiklikler oluyor? Toprağa basmak elektriği alıyor mu? Toprağa basmak ağrılara iyi geliyor mu? Uyku problemlerini ne gibi faydası var? Toprakta ne kadar yürümek gerekiyor? Hangi toprak elektriği alıyor? Tüm sorularınızın yanıtları haberimizde…

Öncelikle evet, toprağa basmak bol miktarda eksi yüklü iyonlar bulunan vücudumuzdaki elektriği nötralize etmenin en iyi yollarından biridir. Çıplak ayakla yürümenin yanında bahçe işleriyle uğraşmak da sakinleşmemizi sağlar ve stresle daha kolay baş etmemize yardımcı olur.

Kalp krizi riski azalır

Biriken toksinlerimizden arınmamızı sağladığı gibi, bu yöntem sayesinde kalbimiz ve diğer iç organlarımız üzerindeki baskı da azalır. Böylece kalp krizi riski azalır.

Rahat uyku için toprağa basın

Toprağa basma ve uyku arasındaki ilişkiyle ilgili bugüne kadar yapılan araştırmalara bakıldığında,

- Toprağa çıplak ayakla basan deneklerin çok daha kolay bir şekilde uykuya daldıkları anlaşılmıştır.

- Bu kişiler, yeteri kadar uyuduktan sonra daha az uyanma sorunu yaşamışlardır.

- Kronik ağrıları olan kişiler, ağrılarının azaldığını, uykularının daha az bölündüğünü ifade etmişlerdir.

Diğer yandan adet öncesi sendromu (PSM) yaşayan kadınlarda baş ağrısı, çabuk sinirlenme, göğüs büyümesi, vücudun büyümesinde şişme ve ani depresyon gibi duygu durumlarında değişimler gözlemlenebiliyor. Toprakta yürümek kortizol yani ‘stres hormonunu azalttığı için bu konuda da faydaları görülmüştür.

Kan akımının hızlanmasına yardımcı olacağı için kas ağrılarını giderme konusunda da yardımcı olur.

Stres hormonumuz dengelenir, yeterli uykumuzu alabilirsek doğal olarak bu yaşamımıza ciddi bir farklılık sağlar. Bunun sonucu da özellikle yeme-içmemizde hatalı seçimler yapmayız. Dolayısıyla kilo da almayız.

En az 25-30 dakika

Toprağın faydalarından yararlanmak için günde ne kadar süre çıplak ayakla basmak gerektiği de merak edilen konular arasındadır. Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişse de genellikle 25-30 dakika yeterlidir.

Nemli çimenli toprağa basmak her zaman daha çok fayda sağlar. Kum da yine çıplak ayakla yürümenin faydalı olduğu zemindir. .