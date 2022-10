Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir, kaç yaşında, nerede çalışıyor? Prof. Dr. Gazi Yaşargil adına neden anma pulu basıldı? Beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil öldü mü?

Adına anma pulu basılan Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in kim olduğu merak ediliyor. Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Gazi Yaşargil adına neden anma pulu basıldı? Beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil öldü mü? sorularının cevapları yazımızda...

Prof. Dr. Cengiz Kuday'ın önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dünyada modern beyin ve sinir cerrahinin kurucusu Prof. Dr. Gazi Yaşargil adına anma pulu basıldı.

Anma pulu, “Yüzyılın beyin cerrahı” unvanına sahip olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in 97. doğum gününde kullanıma sunuldu.

Dünyada 1940'tan bu yana doktorlar adına basılıyor

Dünyada uluslararası başarılara imza atan duayen isimler adına bastırılan anma pullarının tarihine bakıldığında anma pulu ile onurlandırılan ilk hekimin Crawford W. Long olduğu görülüyor. 1842‘de sülfürik asit eter anestezisini bulan ve kullanan Georgialı cerrah ve anestezist Crawford W. Long adına 1940 yılında anma pulu basıldı. Aynı yıl Walter Reed, 1951 yılında ise 1809 yılında ise ilk kez laparotomy ve yumurtalık ameliyatını gerçekleştiren Ephraim McDowel anma pulu ile onurlandırıldı.

1956'de Dr. William James ve Charles Horace Mayo'nun anma pulları tedavüle girdi. 1968'de anatomi profesörü olan Oliver Wendel Holmes, 1974'te Amerika'nın ilk kadın hekiminin Elizabeth Blackwell adına pul basıldı. 1978 yılında George Papanicolaou, pap smear ile bu onura layık görüldü. 1981 yılından tanınmış siyahi cerrah Charies R. Drew, 1982'de Dr. Mary Walker anma pulu ile yaşatıldı.

Gazi Yaşargil kimdir?

Mahmut Gazi Yaşargil (6 Temmuz 1925, Lice, Diyarbakır) Türk bilim insanı ve nörocerrah.

Ankara Atatürk Lisesinde lise eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi'ni kazandı. 1944 yılında Almanya'daki Friedrich Schiller Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü. 1945'de Basel Üniversitesi'ne ve aynı üniversitede 1950 yılında doktorasını yaptı. Daha sonra Bern Üniversitesi'nde yardımcı profesör olarak psikiyatri bölümünde görev aldı. Basel Üniversitesi'nde Nöroşiruji bölümü'nde görev almaya başladı. 1957 ve 1965 yılları arasında Zürih'teki üniversite hastanesinde çalışmalarını sürdürmüş, 1965 yılında yardımcı profesör olan Gazi Yaşargil, 1965 ve 1967 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Burlington kentindeki Vermont Üniversitesi'nin Nöroşirüji Bölümü'nde, Profesör Peardon Donaghy ile birlikte mikrovasküler cerrahi alanında çalışmalar yürüttü. Avrasiya Akademiyasının kurucu üyelerinden biridir.

Unvanları

Beyin ameliyatlarında nöroşirurji sırasında kendi yöntemiyle kullandığı soyadıyla özdeşleşen "Yaşargil klips"leri birçok doktor tarafından kullanılmaktadır.

Mikrosinir cerrahisinin kurucusu olan Gazi Yaşargil "Beyin ve Sinir Cerrahı", "Profesör Doktor", "Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanlarına sahiptir. Yaşargil epilepsi ve beyin tümörünü kendi bulduğu yöntemlerle tedavi etmiş. 1953'ten emekli olduğu 1999 tarihine dek Zürih Üniversitesi ve Zürih Üniversite Hastanesindeki Sinir cerrahisi Departmanında ilk hekim, başhekim, sonrasında profesör ve başkan olmuştur. 1999'da Geleneksel Sinir Cerrahları Kongresinde "Yüzyılın Sinir Cerrahı" (1950-1999) seçilmiştir. Yeditepe Üniversitesi'nde halen görevine devam etmektedir.

Fahri doktora

1991 - İstanbul Üniversitesi İstanbul, Türkiye

1999 - University of Lima,

2000 - Hacettepe Üniversitesi Ankara, Türkiye

2001 - University of Oxford

2002 - Friedrich-Schiller University of Jena, Almanya

Fahri üyelik

1976 - Brezilya Nöroşirurji Akademisi,

1977 - Norocerrahlar Birliği, ABD

1979 - Amerikan Kalp Derneği, Dallas, Teksas, ABD (Honorary Fellow)

1981 - Kanada Nöroşirurji Akademisi , Kanada

1986 - Nörocerrahlar Kongresi

1987 - Japon Nöroşirurji Sosyetesi, Japonya

1989 - Amerikan Nörocerrahlar Derneği, Harvey Cushing Society, ABD

1989 - İsviçre Nörobiyoloji Akademisi, İsviçre

1990 - Kraliyet Tıp Sosyetesi, Londrası, Section of Neurology

1990 - Türk Nöroşirürji Derneği

1990 - International Skull Base Society

1993 - İsviçre Nöroşirurji Akademisi

1994 - Arjantin Nöroşirurji Sosyetesi

1998 - Amerikan Nörobiyoloji Sosyetesi

1998 - Türkiye Bilimler Akademisi

1999 - Peru Nöroşirurji Akademisi

2000 - İtalya Nöroşirurji Akademisi

2003 - Meksika Nörocerrahlık Derneği

Ödülleri

1957 - "Vogt Ödülü"-İsviçre Oftalmolojik Topluluğu

1968 - Tıp Bilimleri İsviçre Akademisi Robert-Bing-Ödülü

1976 - İsviçre Federasyonu Marcel-Benoit-Ödülü

1980 - "Yılın Sinir Cerrahı" Ödülü

1981 - Uluslararası Mikrocerrahi Derneği, Sidney, Astralia Pioneer Microsurgeon Ödülü

1988 - Universita di Napoli e della Compagna Napoli, İtalya Şeref Madalyası

1992 - Türkiye Cumhuriyeti Tıp Ödülü

1997 - Nöroşirürji Dernekleri Dünya Federasyonu Altın Madalya

1998 - Değerli Fakültesi Öğretim Üyesi, Tıp Bilimleri University of Arkansas

1998 - Brezilyalı Nöroşirürji Derneği tarafından "Yüzyılın beyin cerrahı" olarak onurlandırıldı

1999 - Onur Nörolojik Cerrahlar Madalyası Avrupa Birliği

1999 - Nörolojik Cerrahlar Yıllık Toplantısı Kongresi'nde Nurosurgery dergisi tarafından "Yüzyılın Nöroşirurji Kullanıcı Adam" olarak onurlandırıldı

2000 - Fedor Krause Madalyası, Alman Nöroşirürji Derneği

2000 - Amerikan Cerrahlar Koleji 2000 Onur Bursu

2000 - Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası

2000 - Türk Bilimler Akademisi 2000 Ödülü

2002 - Uluslararası Francesco Durante Ödülü, İtalya

2002 - Millî Egemenlik Onur Ödülü

2005 - Millî Egemenlik Onur Ödülü (İkinci defa) .