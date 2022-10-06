4D Geçici ve mevsimlik işçilere kadro | 2022-2023 Geçici işçilere kadro verilecek mi? Mevsimlik işçiler kadroya alınacak mı? 3600 ek gösterge, EYT ve sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi için çalışmalar hız kazandı. Geçici işçiler ve mevsimlik işçiler de yeni düzenlemede kendilerine de kadro verilmesini talep ediyor. Sosyal medyada da zaman zaman seslerini duyurmaya çalışan geçici ve mevsimlik işçiler hükümetten gelecek müjdeli açıklamayı bekliyor.

4D Geçici ve mevsimlik işçilere kadro | 2022-2023 Geçici işçilere kadro verilecek mi? Mevsimlik işçiler kadroya alınacak mı? 3600 ek gösterge, EYT ve sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi için çalışmalar hız kazandı. Geçici işçiler ve mevsimlik işçiler de yeni düzenlemede kendilerine de kadro verilmesini talep ediyor. Sosyal medyada da zaman zaman seslerini duyurmaya çalışan geçici ve mevsimlik işçiler hükümetten gelecek müjdeli açıklamayı bekliyor.

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren gelişmeler bir bir duyuruluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT konusunda çalışmalara ağırlık verildiğini açıkladı. Ayrıca sözleşmeli personellerin kadroya geçilmesi üzerine de yoğunlaştıklarını bildiren Bilgin son yaptığı açıklama ile Geçici ve mevsimlik işçileri de heyecanlandırdı. Kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunuyor ve bu sözleşmelilern kadroya geçirilmesi için artık son aşamaya gelindi. Taşeron işçiler gibi geçici ve mevsimlik işçiler de kendilerine kadro verilip verilmeyeceğini sabırsızlıkla bekliyor. Peki 2022 ve 2023 yılında 4D geçici ve mevsimlik işçilere kadro verilecek mi?

4D Geçici ve mevsimlik işçilere kadro

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TRT Haber'in konuğu olarak yaptığı açıklamada geçici işçiler ve mevsimlik işçilerin durumuna da değindi. Zaman zaman geçici ve mevsimlik işçiler kendilerine de kadro verilmesi talebini gündeme getiriyordu. Bakan Bilgin bu konu hakkında yaptığı açıklama ile geçici ve mevsimlik işçileri heyecanlandırdı. Bakan Bilgin, mevsimlik işçiler ile geçici işçilere yönelik de düzenleme yapılacağını söyledi.

2022-2023 Geçici işçilere kadro verilecek mi?

Bakan Bilgin binlerce geçici işçiyi heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Geçici işçilerin ise 10 ay 29 gün çalıştıkları bilgisini veren Bilgin, "Onu biz 12 aya, 1 yıl çalışmaya çıkaracağız ve 1 yıl çalışacak şekilde kurumlarında çalışma imkanı sağlayacağız." dedi. Bilgin şunları belirtti: "Bu işçiler dönemsel olarak çalışıyor. İhtiyaç varsa onların çalışma sürelerinin uzatılması konusunda bir imkan sağlayacağız. Başka bir yerden kurum işçi almasın veya yeni birisine, yeni bir taşerona vermesin işi. Daha önce çalıştığı, bir bağlantısı olan, mevsimlik işçi sözleşmesi olan işçilere bu hakkı tanıyacağız. Yani o kurumun ihtiyacı olduğu zaman onların çalıştırılması ve çalışma sürelerinin uzatılmasını da kapsayan bir çalışma yapıyoruz."

Mevsimlik işçiler kadroya alınacak mı?

TRT Haber özel yayınında gündeme dair soruları yanıtlayan Vedat Bilgin mevsimlik işçiler ile ilgili de konuştu. Mevsimlik işçiler de kamu güvencesi altında iş garantisi ve kadroya geçmek istiyor. Bakan Bilgin mevsimlik işçilere ilişkin şunları söyledi: "İhtiyaç varsa mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması konusunda bir imkan sağlayacağız. Başka bir yerden kurum işçi almasın veya yeni birisine, yeni bir taşerona vermesin işi. Daha önce çalıştığı, bir bağlantısı olan, mevsimlik işçi sözleşmesi olan işçilere bu hakkı tanıyacağız. Yani o kurumun ihtiyacı olduğu zaman onların çalıştırılması ve çalışma sürelerinin uzatılmasını da kapsayan bir çalışma yapıyoruz."

Taşeron işçilere kadro verilecek mi?

Bilgin taşeron işçilerin kadroya alınıp alınmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bilgin açıklamasında "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçen yıllarda hükumet önemli bir reforma imza attı ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verildi. O dönem kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçi, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadı. Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız." dedi.

Geçici işçi nedir?

Geçici işçi; Türkiye 657 nolu Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlı hukuki bir statüdür. Kanun uyarınca geçici işçi; 04/04/2007-5620 S.K./4.mad (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.