Panik atak nedir, nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Çarpıntı, terleme, korku panik atak belirtisi mi? Panik atağı önlemek için ne yapmak gerekir?

Kişinin çarpıntı, terleme, korku, üşüme gibi hislerinin şiddetlenerek artması panik atak geçirdiğine işaret edebiliyor. Peki panik atak nedir, nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Panik atağı önlemek için ne yapmak gerekir?

Panik atak ciddi anlamda insanın hayatını zorlaştıran rahatsızlıklardan biri. Ortada tehlikeli bir durum olmamasına rağmen kişi bir anda göğüs ağrısı, nefes alamama, boğulur gibi olma, çarpıntı ve titreme ve gibi belirtilerle ‘kalp krizi geçiriyorum' ya da ‘ölüyorum' sanarak yoğun korku ve kaygıya kapılabiliyor. Genellikle bu anların sonu da hastanede bitiyor.

Panik atak testi

13 belirtide panik atak olup olunmadığının anlaşıldığını belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Merve Çukurova, aşağıdaki belirtilerden en az 4 tanesinin birdenbire başlayacak ve 10 dakika içinde en yüksek düzeye ulaşacak şekilde kişide var olmasının, kişinin panik atak durumu ile karşı karşıya kaldığını gösterdiğini söylüyor.

• Çarpıntı, kalp atımlarını duyumsama ya da kalp hızında artma olması,

• Terleme,

• Titreme ya da sarsılma,

• Nefes darlığı ya da boğulur gibi olma hissi,

• Soluğun kesilmesi,

• Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma hissi

• Bulantı ya da karın ağrısı,

• Baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma,

• Gerçekdışılık, benliğinden kopma, kendine ve çevreye yabancılaşma hisleri

• Kontrolünü kaybedeceği ya da çıldıracağı korkusu,

• Ölüm korkusu,

• Uyuşma ya da karıncalanmalar,

• Üşüme, ürperme ya da ateş basmaları.

Panik atağı önlemek için 5 etkili öneri:

• Anksiyeteyi artıracağından çay, kahve, kolalı içecekler, çikolata gibi kafeinli yiyecek ve içeceklerden uzak durun.

• Stresi azaltmak için yürüyüş, spor gibi düzenli fiziksel egzersizler yapın.

• Nefes-kas gevşemesi egzersizleri uygulayın.

• Panik atağın başlayacağını hissettiğinizde, başa çıkma tekniği olarak solunum denetimi yöntemleri uygulayın. En az 5 saniye süreyle burnunuzdan nefes alıp, bu nefesi 5 saniye tutup, yine en az 5 saniye süreyle sanki ıslık çalıyormuş gibi dudaklarınızı büzerek nefes vermek bu yöntemlerden birisi. Bunu 5 kez tekrarlayın.

• Panik atak sırasında kese kağıdı, naylon poşet veya kağıt torbaya nefes alıp verme gibi yöntemlerin sıkça sorulduğunu belirten Dr. Merve Çukurova bu yöntemlerle ilgili şöyle konuşuyor: “Panik atak sırasında kişi daha sık ve derin nefes alıp verdiğinden, kandaki oksijen seviyesi artıp, karbondioksit seviyesi hızla düşer. Bu nedenle baş dönmesi, uyuşma, karıncalanma, bayılma hissi gibi semptomlar oluşur. Atak sırasında solunum kontrol edilemediğinde, eğer altta yatan kronik bir hastalık yoksa kağıt torbaya nefes alıp vermek, karbondioksit düzeyinin düşmesini engelleyip yeterli oksijen alımına imkan verdiği için fayda sağlayabilir. Ancak bu yöntem uzun süre ve kontrolsüzce uygulandığında kandaki karbondioksit seviyesi yükseleceğinden bu işlemi uzun süre yapmamak gerekir. Naylon poşet ise yeterli oksijen alımını engelleyeceği için kullanılmamalıdır.”

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