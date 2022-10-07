OMCO banka promosyonu ne kadar? 2022 OMCO Şişecam maş banka promosyonu kaç TL, tek seferde mi yatacak? 2022 maaş promosyonu 22 bin TL mi? Türkiye'nin çalışan sayısı en çok olan kurumlardan olan OMCO'da banka maaş promosyonları konusunda karar verildi. OMCO Kalıp ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile bankalar arasında yürütülen müzakerelerde İş Bankası ile 22 bin TL'de anlaşma sağlandı.

OMCO banka promosyonu ne kadar? 2022 OMCO Şişecam maş banka promosyonu kaç TL, tek seferde mi yatacak? 2022 maaş promosyonu 22 bin TL mi? Türkiye'nin çalışan sayısı en çok olan kurumlardan olan OMCO'da banka maaş promosyonları konusunda karar verildi. OMCO Kalıp ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile bankalar arasında yürütülen müzakerelerde İş Bankası ile 22 bin TL'de anlaşma sağlandı.

Türkiye'nin en büyük cam kalıbı imalatçısı OMCO Kalıp ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi çalışanlarını sevindiren bir gelişme yaşandı. OMCO çalışanları maa banka promosyonun ne kadar olacağını ve hangi banka ile anlaşacaklarını sabırsızlıkla bekliyordu. OMCO ile İş Bankası arasında anlaşmaya varıldı.

OMCO banka promosyonu ne kadar?

İş Bankası ile banka maaş promosyonu konusunda anlaşmaya varıldı. OMCO ile İş Bankası arasında varılan mutabakata göre, maaş hesabı mukabilinde her çalışana 22 bin Türk Lirası promosyon ödeyecek. Promosyon mukavelesi üç yıl geçerli olacak.

2022 OMCO Şişecam maş banka promosyonu kaç TL, tek seferde mi yatacak?

İş Bankası ile OMCO arasında varılan anlaşmaya göre çalışanlara banka promosyonu tek seferde yani peşin olarak ödenecek. Deneme safhasındaki çalışanlardan kadroya geçenlere de 22 bin TL'lik promosyon hakkı tanındı alabilecek.

OMCO nedir?

İş Bankası'nın cam sanayiinde faaliyet gösteren iştiraki Şişecam'a ait olan İstanbul Cam Kalıp'ın hisselerinin bir kısmı 2001 yılında Belçikalı cam devi OMCO tarafından devralınmıştı. 2017 yılında şirket hisselerinin tamamı OMCO'ya devredilmişti.