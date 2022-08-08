Omuz ve çevresinde kas yırtıkları sıklıkla görülmektedir. Yaşlı hastalarda genellikle aşınma/yıpranmaya bağlı görülürken, genç hastalarda genellikle travmalara bağlı yırtıklar oluşmaktadır. Omuz yırtıklarının belirtileri nelerdir? Omuz yırtıklarına karşı nelere dikkat etmek gerekir? sorularının cevapları yazımızda...

Omuz yırtıklarının sebepleri ve risk faktörleri hakkında bilgiler veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Bölümünden Dr. Hasan Molaali, "Omuz yırtığı sorununuzu ertelemeyin. Aksi takdirde hasar kronikleşerek omuz hareketlerinde kısıtlamaya ve günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmaya neden olur" açıklamasını yaptı.

Omuz yırtığının belirtileri nelerdir?

Omuz yırtıklarında en önemli bulgu ağrıdır. Bu ağrı başlangıçta hareketle oluşur, ancak sorun büyüdükçe istirahatte ve gece uykudan uyandıran ağrılar oluşmaya başlar. Ağrıya yırtığın durumuna göre hareket ve güç kaybı da eşlik etmektedir. Güç kaybı ağrıya bağlı olabileceği gibi kasın görevini yerine getirememesine bağlı da olabilir. Saç taramak, giyinmek gibi birçok günlük aktiviteler ağrılı ve yapmak zor hale gelmektedir. Ağrı özellikle baş üstü aktivitelerde ( örnek: üst dolaptan tabak almak) ortaya çıkar, hastalar da ağrı duymamak için bu hareketlerden kaçınmaya başlar, bu nedenle zamanla omuzda hareket kısıtlılığı da gelişmektedir.

Risk faktörlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

- İleri yaş

- Travmalar (düşme, ağır kaldırma, zorlama gibi)

- Akromion adı verilen kemiğin kası sıkıştırması

- Omuz eklemini oluşturan yapıların zayıflaması ve postür bozukluklarında omuz yırtıkları için yatkınlık oluşmaktadır.



Omuz yırtıklarına karşı nelere dikkat etmek gerekir?

• Yerden tek elle ağır bir cismi kaldırmayın

• Köpek gezdirirken ani çekme hareketleri omuzda zorlanmaya neden olabilir

• Silkeleme hareketi omuzu zorlayabilir dikkatli olmak lazım

• Uzun süre kollarınızı yukarıda tutmanız gereken çamaşır asma, perde asma, yüksek raflardan ağır cisimler indirmekten mümkün olduğunca kaçının

• Spor yaparken özellikle ağırlıklarla çalışılacaksa öncelikle ısınma ve germe egzersizlerini mutlaka yapmak gerekir.