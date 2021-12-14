Omicron nedir? Omicron hakkında güncel bilgiler nelerdir? Ülkeler için önerilen eylemler nelerdir? İnsanlar için önerilen eylemler nelerdir? İşte tüm detayları ile Omicron hakkında bilinmeyenler…

26 Kasım 2021'de Dünya Sağlık Örgütü, B.1.1.529 varyantını, DSÖ'nün Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubunun (TAG-VE) tavsiyesi üzerine Omicron adlı bir endişe varyantı olarak belirlemiştir. Bu karar, TAG-VE'ye sunulan ve Omicron'un nasıl davrandığını, örneğin ne kadar kolay yayıldığını veya neden olduğu hastalığın ciddiyetini etkileyebilecek çeşitli mutasyonlara sahip olduğuna dair kanıtlara dayanıyordu. İşte tüm detayları ile Omicron hakkında bilinmeyenler…

Omicron hakkında güncel bilgiler nelerdir?

Güney Afrika'daki ve dünyadaki araştırmacılar, Omicron'un birçok yönünü daha iyi anlamak için çalışmalar yürütüyor ve bu çalışmaların bulgularını ortaya çıktıkça paylaşmaya devam edeceklerdir.

Bulaşabilirlik: Omicron'un Delta dahil diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığı (örneğin, kişiden kişiye daha kolay yayılıp yayılmadığı) henüz net değil. Güney Afrika'nın bu varyanttan etkilenen bölgelerinde testi pozitif çıkan insan sayısı arttı, ancak bunun Omicron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmalar sürmektedir.

Hastalığın ciddiyeti: Omicron ile enfeksiyonun, Delta dahil diğer varyantlarla enfeksiyonlara kıyasla daha ciddi hastalığa neden olup olmadığı henüz net değil. Ön veriler, Güney Afrika'da hastaneye yatış oranlarının arttığını gösteriyor, ancak bu, Omicron ile spesifik bir enfeksiyonun bir sonucu olmaktan ziyade, genel olarak enfekte olan insan sayısının artmasından kaynaklanıyor olabilir. Şu anda Omicron ile ilişkili semptomların diğer varyantlardan farklı olduğunu gösteren hiçbir bilgi yoktur. İlk bildirilen enfeksiyonlar üniversite öğrencileri arasındaydı (ki bu grup daha hafif hastalığa sahip olma eğiliminde olan daha genç bireylerdir) ancak Omicron varyantının ciddiyet düzeyini anlamak için günlere ve hatta haftalara ihtiyaç vardır. Dünya çapında baskın olan Delta varyantı da dahil olmak üzere COVID-19'un tüm varyantları, özellikle en savunmasız insanlar için ciddi hastalığa veya ölüme neden olabilir ve bu nedenle önlem almak her zaman önemlidir.

Önceki SARS-CoV-2 enfeksiyonunun etkinliği

Ön kanıtlar, endişe duyulan diğer varyantlara kıyasla Omicron ile yeniden enfeksiyon riskinin arttığını (yani, daha önce COVID-19 olan kişilerin Omicron ile daha kolay yeniden enfekte olabileceğini) düşündürmektedir, ancak bilgi sınırlıdır. Bununla ilgili daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde ve haftalarda ortaya çıkacaktır.

Aşıların etkinliği: DSÖ, bu varyantın aşılar dahil mevcut karşı önlemlerimiz üzerindeki potansiyel etkisini anlamak için teknik ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Aşılar, dolaşımdaki baskın varyant Delta'ya karşı da dahil olmak üzere, ciddi hastalık ve ölümlerin azaltılmasında kritik olmaya devam etmektedir.

Mevcut testlerin etkinliği: Yaygın olarak kullanılan PCR testleri, diğer varyantlarda da gördüğümüz gibi, Omicron enfeksiyonu da dahil olmak üzere enfeksiyonu tespit etmeye devam etmektedir. Hızlı antijen tespit testleri de dahil olmak üzere diğer test türleri üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını belirlemek için çalışmalar devam etmektedir.

Mevcut tedavilerin etkinliği: Kortikosteroidler ve IL6 Reseptör Blokerleri, şiddetli COVID-19 hastalarının yönetiminde etkili olmaya devam etmektedir. Diğer tedaviler, virüsün Omicron varyantındaki bölümlerindeki değişiklikler göz önüne alındığında hala etkili olup olmadıklarını görmek için değerlendirilecektir.

Çalışmalar devam ediyor

Şu anda DSÖ, Omicron'u daha iyi anlamak için dünya çapında çok sayıda araştırmacıyla koordinasyon halindedir. Hali hazırda devam etmekte olan veya kısa süre içinde devam edecek olan çalışmalar, bulaşıcılık, enfeksiyonun şiddeti (semptomlar dahil), aşıların performansı ve teşhis testleri ve tedavilerin etkinliği ile ilgili değerlendirmeleri içermektedir.

DSÖ, ülkeleri klinik özellikleri ve hasta sonuçlarını hızlı bir şekilde tanımlamak için WHO COVID-19 Klinik Veri Platformu aracılığıyla hastanede yatan hasta verilerinin toplanmasına ve paylaşılmasına katkıda bulunmaya teşvik etmektedir.

Önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. DSÖ'nün TAG-VE'si, mevcut olduğunda verileri izlemeye ve değerlendirmeye devam edecek ve Omicron'daki mutasyonların virüsün davranışını nasıl değiştirdiğini değerlendirecektir.

Ülkeler için önerilen eylemler

Omicron bir Endişe Varyantı olarak belirlendiğinden, DSÖ'nün ülkelere izlemesini ve vakaların sıralanmasını geliştirmesini önerdiği çeşitli eylemler vardır; GISAID gibi halka açık veri tabanlarında genom dizilerinin paylaşılması; ilk vakaları veya kümeleri DSÖ'ye raporlamak; Omicron'un farklı bulaşma veya hastalık özelliklerine sahip olup olmadığını veya aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin etkinliğini daha iyi anlamak için saha araştırmaları ve laboratuvar değerlendirmeleri yapmak gibi tavsiyelere ülkelere verilmiştir.

Ülkeler, risk analizi ve bilime dayalı bir yaklaşım kullanarak genel olarak COVID-19 dolaşımını azaltmak için etkili halk sağlığı önlemlerini uygulamaya devam etmelidir. Vakalardaki artışı yönetmek için bazı halk sağlığı ve tıbbi kapasiteleri artırmaları gerekir. DSÖ, ülkelere hem hazırlık hem de müdahale için destek ve rehberlik sağlamaktadır.

Ayrıca, sağlık çalışanları ve yaşlılar da dahil olmak üzere her yerde savunmasız grupların tedavi ve teşhise eşit erişimin yanı sıra birinci ve ikinci dozlarını almalarını sağlamak için COVID-19 aşılarına erişimdeki eşitsizliklerin acilen ele alınması hayati önem taşımaktadır.

İnsanlar için önerilen eylemler

COVID-19 virüsünün yayılmasını azaltmak için bireylerin atabilecekleri en etkili adımlar, diğerlerinden en az 1 metre fiziksel mesafeyi korumak; iyi oturan bir maske takmak; havalandırmayı iyileştirmek için pencereleri açmak; yetersiz havalandırılmış veya kalabalık alanlardan kaçınmak; ellerini temiz tutmak; bükülmüş bir dirsek veya dokuya öksürme veya hapşırmak; ve sıra onlara geldiğinde aşı olmaktır.

Omicron varyantına karşı bazı Avrupa ülkelerinin aldığı tedbirler

Danimarka

Danimarka hükümeti aldığı bir kararla, 10. sınıfa kadar olan okul öğrencilerinin Noel'den önceki son birkaç gün için uzaktan eğitim almaları gerektiğini ve COVID-19 vakalarındaki artışa karşı koymak amacıyla gece kulüplerinin, barların ve restoranların gece yarısı kapanmasını kararlaştırdığını duyurdu. Başbakan Mette Frederiksen de Çarşamba günü insanların evden çalışmasını tavsiye etti, 50'den fazla kişinin ayakta olduğu konserleri yasakladı ve yemek yerlerinde oturmadıklarında insanlara yüz maskesi takmaları gerektiğini bildirdi. Tedbirler 10 Aralık gününden itibaren geçerli olacak ve dört hafta sürecek şekilde ayarlandı. Online eğitime ise 15 Aralık Çarşamba günü başlıyor. Danimarka'da okullar 20 Aralık'tan itibaren Noel tatiline giriyor. 5 Aralık Pazar günü, Kopenhag yeni Omicron varyantının 183 doğrulanmış vakasını bildirdi. Halk sağlığı enstitüsünden alınan verilere göre, iki gün önce 18 doğrulanmış vaka ve 42 şüpheli vaka vardı. SSI şefi Henrik Ullum, "Artık, yurtdışına seyahat etmemiş veya gezginlerle temas halinde olan kişilerde varyantın bulunduğu enfeksiyon zincirleri var" dedi. Danimarka, COVID-19 varyantlarını sıralamada Avrupa'nın liderlerinden biri ve bu durum vakaların daha hızlı tespit edilmesine olanak tanıyor.

Norveç

9 Aralık Perşembe gününden itibaren, COVID-19 vakalarındaki artışa karşı evlerde toplantılar için 10 kişilik bir sınır yürürlüğe girdi. Bu, hükümet tarafından hafta başında açıklanan ve restoranlarda sosyal mesafenin yeniden getirilmesini de içeren yeni önlemlerin bir parçası olarak gözükmektedir. Halka açık etkinliklerde oturma yeri olmayan alanlara katılım 50 ile sınırlandırılırken, insanlardan evden çalışmaları isteniyor. Noel ve Yılbaşı Arifesinde evlerde toplantılara izin verilen kişi sayısı 20'ye çıkarılacak olmasına rağmen, yeni önlemler dört hafta sürecek. "Durumu ciddi olarak değerlendiriyoruz. Norveç'te hem Delta hem de Omicron enfeksiyonları artmaktadır. Başbakan Jonas Gahr Stoere, "Hastanelere ve yoğun bakım ünitelerine kabul edilenlerin sayısı artıyor" dedi. Yetkililerin 3 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamada, Norveç'in başkentinde en az 13 kişiye bir şirketin Noel partisinde Omicron koronavirüs varyantı bulaştığını söyledi. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nde kıdemli bir doktor olan Preben Aavitsland, AFP'ye verdiği demeçte, "Çalışma hipotezimiz, 120 katılımcının en az yarısının parti sırasında Omicron varyantı ile enfekte olduğu yönündedir” dedi. Yetkililer, toplu taşıma araçlarında, mağazalarda ve alışveriş merkezlerinde yüz maskelerinin kullanılmasını tavsiye ediyor. Norveç'e giren herkes, sınırda, halka açık bir test istasyonunda veya kendi kendine test yoluyla 24 saat içinde test edilmelidir. Hızlı test pozitif çıkarsa, yolcu 24 saat içinde bir PCR testi yapmalıdır.

Polonya

Polonya, COVID-19 aşılarını sağlık çalışanları, öğretmenler, polis, ordu ve itfaiyeciler için zorunlu hale getirecek. Sağlık Bakanı Adam Niedzielski Salı günü yaptığı açıklamada, 1 Mart'tan sonra bu sektörlerde iş yapmak için aşılamanın şart olacağını söyledi. Artan enfeksiyonlar nedeniyle gece kulüpleri kapanacak ve restoranlar ve tiyatrolar 15 Aralık'tan itibaren düşük kapasitede çalışacak.

Almanya

Almanya parlamentosu, ülke bir koronavirüs enfeksiyonu dalgasını durdurmaya çalışırken hastane ve bakım çalışanları için önerilen bir aşı talimatını tartışacak. Geçen hafta ülke, aşı olmayanları zorunlu olmayan mağazalardan, restoranlardan, spor ve kültür mekanlarından dışlayan yeni önlemler aldı. Almanların en az %68,9'u, hükümetin minimum %75 aşılama oranı hedefinin dışında, koronavirüse karşı tam olarak aşılı olduğu halde, bu sayının yetersiz olduğu dile getirilmektedir. Ulusal hastalık kontrol merkezi 6 Aralık Salı günü, bir hafta önceki 45.753'ten 36.059 yeni günlük vaka bildirdi. Yedi günlük enfeksiyon oranı, 100.000 kişi başına 432,2 yeni vaka olarak gerçekleşti. Son ölüm oranları ile birlikte, Almanya'nın pandemideki toplam can kaybı 103 bini aştı.

Fransa

Fransa, hızla artan COVID-19 enfeksiyonlarını engellemek amacıyla gece kulüplerini 10 Aralık Cuma gününden itibaren dört hafta boyunca kapatacak. 15 Ocak'tan itibaren, tüm yetişkinlerin sağlık durumlarını sürdürmek için tam olarak aşılandıktan en az yedi ay sonra bir güçlendirici jab'a ihtiyacı olacak. Aralık ayının ortasından itibaren, 65 yaş üstü kişilerin sağlık geçişlerinin uzatılması için bir pasaporta ihtiyacı olacak. Fransız halk sağlığı kurumu tarafından yayınlanan rakamlara göre, 5 Aralık Pazartesi günü 2.191'i yoğun bakımda olmak üzere 12.096 COVID-19 hastası hastanedeydi. Son rakamlara göre, Fransa'nın 67,4 milyonluk nüfusunun yaklaşık %76,8'i tam aşılı.

İtalya

İtalyan hükümeti 6 Aralık'ta "süper" sağlık kartı verilmesiyle aşılanmayanlara yeni kurallar getirdi. Yalnızca aşı olduğu veya COVID-19'dan kurtulduğuna dair kanıtı olan kişiler kapalı restoranlarda yemek yiyebilecek, sinemaya gidebilecek veya spor etkinliklerine katılabilecektir. Artık yerel ulaşım için negatif COVDI-19 testi olma olasılığını içeren temel bir sağlık kartı gerekiyor.

Belçika

Brüksel'de virüs tedbirlerine karşı düzenlenen protesto 5 Aralık'ta çatışmalarla sona erdi. Binlerce kişi, Belçika hükümetinin vakalardaki son artışa karşı koymak için yürürlüğe koyduğu sıkı COVID-19 kısıtlamalarını protesto etmek için Belçika başkentinde yürüdü. Yaklaşık 100 protestocu Avrupa Komisyonu'nun girişini kordon altına alan bir çevik kuvvet polisi barikatı ile karşılaştığında ciddi arbede meydana geldi. Polis kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Protestolar, Başbakan Alexander De Croo'nun 3 Aralık Cuma günü anaokullarının ve ilkokulların Noel tatili nedeniyle bir hafta erken kapanacağını duyurmasının ardından geldi. Çocuklara altı yaşından itibaren maske takma zorunluluğu da getirildi. De Croo, yoğun bakım yataklarının yüzde 40'ının COVID-19 hastaları tarafından doldurulduğunu ve insanların ihtiyaç duydukları tedaviyi alamadıklarını, "tahammül edilemez bir durum" olarak nitelendirdi. Alınan son kararlar ile birlikte Belçika'da üst üste üç haftadır kısıtlamalar sıkılaştırıldı. Hükümetin gelecek yılın başlarında sağlık çalışanları için aşılamayı zorunlu kılma planlarına karşı da protestolar yapıldı.

Avusturya

Avusturya'da 4 Aralık'ta on binlerce insan, zorunlu aşılama ve diğer virüs önlemlerini protesto etmek için art arda üçüncü hafta sonu da sokaklara çıktı. Viyana'da polis 40.000 protestocunun sahada olduğunu bildirdi. Yetkililer, çok sayıda kişinin "kamu düzenini bozmak" suçundan tutuklandığını söyledi. Avusturya'da sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin çok yüksek bir koronavirüs enfeksiyon oranını düşürmeye pozitif etkisi olduğu hasebiyle bu önlemler 11 Aralığa kadar uzatıldı. Ancak hükümet, aşılanmamış olanların bu tarihten sonra da belli tedbirlere uyması gerektiğini bildirdi. Ancak 2 Aralık Perşembe gününden itibaren 21.00'e kadar açılmasına izin verilen mağazaların 19.00'da kapanması gerekiyor.

İrlanda

İrlanda, kısıtlamaları sıkılaştırmak için 3 Aralık Cuma günü harekete geçerek gece kulüplerinin kapanacağını ve barlar, restoranlar ve otellerde sosyal mesafenin yeniden kurulacağını duyurdu. Önlemler 7 Aralık Salı günü yürürlüğe girdi ve en az 9 Ocak'a kadar süreceği tahmin edilmektedir. Taoiseach Micheál Martin, Noel dönemine sosyal temasları azaltmadan girmenin koronavirüs riskini arttıracağını söyledi. Maske takmanın zaten zorunlu olduğu kapalı ve spor salonlarında kapasite %50 ile sınırlı olduğu İrlanda'da, eğlence mekanlarına giriş için de bir sağlık kartı çıkarılması gerekmektedir. Tedbirler, hastaneler üzerinde baskı oluşturan yüksek enfeksiyon oranları nedeniyle ülkenin geçen ay açıkladığı kısıtlamalara ilave olarak geliyor. İnsanlara, işyerine gitmemeleri "kesinlikle gerekli" olmadıkça evden çalışmaları söylendi. Yurtdışından gelenlerin COVID-19'dan aşılanma veya iyileşmeye ek olarak negatif bir test sonucuna sahip olması gerekmektedir.

Yunanistan

Yunan makamları, COVID-19 enfeksiyonlarındaki artış nedeniyle 15 Aralık'tan itibaren 5 ila 11 yaş arasındaki çocukların aşılanmasını onayladı. Vakalardaki patlama, Yunan milletvekillerinin vakalardaki artışa yanıt olarak 60 yaş üstü insanlar için zorunlu COVID-19 aşısını onaylamasına da neden oldu. 16 Ocak'a kadar aşı yaptırmazlarsa, aşısız kaldıkları her ay için 100 € para cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Portekiz

Portekiz, enfeksiyonlarda yeni bir artış önlemek için 1 Aralık'ta daha sıkı pandemik kısıtlamalar getirdi. Yüz maskeleri bir kez daha zorunlu hale geldi ve ülke sınırlarının kontrolünü sıkılaştırdı. Restoranlara, sinemalara ve otellere erişmek için COVID-19 aşısı olunduğuna veya iyileştiğine dair dijital bir sertifika gerekmektedir. Portekiz, nüfusunun yaklaşık %86'sının virüse karşı tam olarak aşılanmış olmasıyla yüksek bir aşılama oranına sahiptir.

İspanya

Bazı bölgeler, Noel sezonu öncesinde aşılanmamışlar için daha katı önlemler alarak, barlar ve restoranlar gibi halka açık yerlere girmek için COVID-19 sertifikasının kullanımını genişletti. İspanyol nüfusunun %80'inden fazlası zaten aşılanmış durumda, ancak Omicron varyantının korkuları bir aşı sürüşünü tetikledi. Kasım ayının ortasından bu yana, başta aşı olmakta isteksiz olan yaklaşık 200.000 İspanyol, nihayet aşı oldu.

Birleşik Krallık

Başbakan Boris Johnson 8 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin "B planına geçeceğini" ve Pazartesi gününden itibaren evden çalışma rehberliğini ve iç mekanlar da dahil olmak üzere yüz maskesi takma zorunluluğunu yeniden getireceğini duyurdu. Vatandaşlar her iki aşı dozunu da aldığını doğrulayan bir COVID-19 kartı ile gece kulüplerine ve kalabalık yerlere girebileceklerdir. Alınan önlemler, Birleşik Krallık'ta Omicron varyantı sebebiyle meydana gelen artış dolayısı ile sıkılıştırıldı. Gazetecilere verdiği demeçte Başbakan Johnson, "Omicron'un önceki delta varyantından çok daha hızlı büyüdüğü ve tüm dünyaya hızla yayıldığı giderek daha açık hale geldi" dedi. Birleşik Krallık'taki bilim adamları, Omicron varyantının yayılmasının ardından artık tüm yetişkinlerin COVID-19 güçlendirici aşı kampanyasına dahil edilmesi gerektiğini tavsiye ettiler. Yeni varyant, sahip olduğu yüksek sayıda mutasyon nedeniyle dünya çapında endişeye neden oluyor ve bilim adamlarının uyardığı bu durum, yalnızca bulaşıcılık için değil, aynı zamanda aşı etkinliği üzerinde de etkileri olabiliyor. Birleşik Krallık hükümetinin aşılarla ilgili alt komitesinin başkanı Wei Shen Lim Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, 18-34 yaş arasındaki tüm yetişkinlerin artık destek programına dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Hollanda

Barlar ve restoranlar da dahil olmak üzere zorunlu olmayan tüm mağazaların 17:00 ile 05:00 saatleri arasında kapatılması da dahil olmak üzere Kasım ayının son hafta sonu boyunca yeni bir kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Hükümet, restoranlar ve kültürel mekanların insanların 1,5 metre aralıklarla oturmasını sağlamalısı gerektiğini bildirdi. Amatör spor müsabakalarına da 17:00 ile 05:00 saatleri arasında izin verilmeyeceğni, profesyonel spor müsabakalarının ise seyircisiz oynanacağına karar verildi.

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti'nde rekor düzeyde COVID-19 vakaları görüldüğü için 26 Kasım Cuma günü 30 günlük olağanüstü hal yürürlüğe girdi. Sağlık bakanı Adam Vojtech, hükümetin COVID karşıtı önlemlerinin bir parçası olarak, ülke genelindeki tüm Noel pazarlarının yasaklandığını ve insanların halka açık yerlerde alkol almasına izin verilmeyeceğini söyledi. Barlar, restoranlar, gece kulüpleri, diskotekler ve kumarhaneler gibi mekanların saat 22.00'den sonra kapatılacağı bildirildi. Kültür ve spor etkinliklerindeki kişi sayısının ise aşılanmış veya COVID-19'dan iyileşmiş 1.000 kişi ile sınırlandırılması kararlaştırıldı.

Rusya

Düşük aşılama oranları ve halk sağlığı önlemlerine yetersiz uyum nedeniyle, daha fazla bölge, aşı alımını artırmak ve bulaşma ve ölümleri düşük tutmak amacıyla 60 yaş ve üstü kişiler için COVID-19 aşısını zorunlu hale getirdi. Rusya'da koronavirüs enfeksiyonları düşmeye başladı ancak günlük ölümler yüksek olmaya devam ediyor. 30 Kasım Salı günü bildirilen 31.000'den fazla yeni enfeksiyon ve yaklaşık 1.195 ölüm vardı. Ekim ayında vakalar, düşük aşılama oranları ve önlem alma konusundaki gevşek tutum nedeniyle arttı. Ülke, dünyanın çoğundan aylar önce yerel olarak geliştirilen bir COVID-19 aşısını onaylamasına rağmen, Rusya'nın yaklaşık 146 milyon insanının yaklaşık %40'ı tam olarak aşılanmıştır.

İsveç

İsveç hükümeti, 1 Aralık'tan itibaren 100'den fazla kişinin katılacağı herhangi bir etkinliğe katılmak için bir sağlık kartının gerekli olacağını duyurdu. Kart sahibinin ya tam olarak aşılandığını ya da önceki 72 saat içinde negatif test edildiğini veyahutta önceki altı ay içinde hastalıktan kurtulduğunu doğrulayan COVID sağlık kartı, şimdiye kadar İsveç'te yalnızca seyahat amacıyla kullanılmıştır. Hükümet ayrıca 1 Kasım'da tam aşılı kişilere test yapmayı durdurma kararını geri aldı.

Ukrayna

Hükümet, 9 Aralık'tan itibaren aşısız memurlar ve sosyal hizmet görevlilerinin işten çıkarılacağını söyledi. Ukrayna cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy 16 Kasım'da yaptığı açıklamada, aşı isteksizliğini hafifletmek amacıyla iki kez aşı alanlara 1000 Grivnası veya yaklaşık 33 avro verileceğini duyurdu. Her iki dozu alan kişi sayısının %20 ila %28 arasında değiştiği bilinmektedir.

İsviçre

İsviçre, 4 Aralık Cumartesi gününden itibaren ülkeye girişte karantina zorunluluğunu kaldırmak için harekete geçti, ancak test gereksinimlerini sıkılaştıracak. Karantina, Omicron varyantının korkuları üzerine uygulanmıştı, ancak yerel aktarım zaten belirgin olduğu için bu hareket gereksiz görülüyor. Bunun yerine, varıştan önce ve sonraki günlerde tekrar testler gerekecektir. Hareket, kış kayak sezonunu kurtarma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. İsviçreli seçmenler, 28 Kasım'da yapılan referandumda sözde "COVID-19 yasası"nı açık bir farkla onayladılar. Hali hazırda yürürlükte olan mevzuat, bir pandemi kurtarma paketi ve tartışmalı bir COVID sertifikası uygulamasını içeriyor. Avrupa'daki diğer birçok ülkede olduğu gibi, bu sağlık kartı yalnızca aşılanmış, iyileşmiş veya negatif test edilmiş kişilerin halka açık etkinliklere ve toplantılara katılmasına izin vermektedir.

Korona Virüs Nedir?

İlk olarak 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış olan ve bölgedeki yetkililerce Wuhan virüsü veyahut Çin virüsü olarak adlandırılmış olsa da zamanla bulaşıcı bir hastalık olduğu belirtilmiştir.Bu sayede korona virüs adını almış bu hastalık solunum yolu enfeksiyonona neden olan ve hızlı bir şekilde farklı insanlara geçen bulaşıcı bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ise virüsün resmi adını SARS-Cov-2(Şiddetli Akut Solunum Sendromu-Koronavirüs) olarak belirtmektedir. 30 Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından korona visüse karşı acil durum ilan edilmiş ve virüs pandemi yani küresel salgın olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle de dünya üzerindeki birçok ülke kapanmaya gitmiş ve insanlar aylarca karantinada kalmıştır.

Korona virüsün belirtilerine bakacak olursak da Türkiye Sağlık Bakanlığı'na göre korona virüsün belirtileri üç başlık altında sıralanabilir. Bunlar; en yaygın semptomlar, daha nadir görülen semptomlar ve ciddi semptomladır.

En yaygın semptomlar:

- Yüksek ateş

-Aşırı decede kuru öksürük

-yorgunluk ve halsizlik hali

-tat alma veya koku duyusunun kaybı

Daha seyrek görülen semptomlar:

-boğaz ağrısı ve yutkunma sıkıntısı

-baş ağrısı

-ağrı ve sızı

-ishal

-ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

-gözlerde kızarıklık veya tahriş

Ciddi semptomlar:

-solunum güçlüğü veya nefes darlığı

-Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı

-Şiddetli göğüs ağrısı

İlk 3 gün içinde soğuk algınlığı ve gribe benzeyen birtakım belirtiler gözlemlenir. Ayrıca boğaz ağrısı ve da görülebilir. Bunlar tamamen metebolizmaya bağlıdır.

4. gün itibari ile boğaz ağrısı daha da şiddetlenir ve yeme içmede zorluk çekilmeye ve hatta iştahsızlığa neden olmakla beraber ishal de görülebilir.

5. gün ise boğaz ağrısı daha da dayanılmaz bir hal alır. Yeme içme faaliyetleri durma noktasına gelir. Ayrıca eklem ağrıları da gözlemlenebilir.

7. gün itibari ile ateş 37.5 derecelere kadar yükselebilir. Öksürük, balgam ile birlikte kusma da şiddetli bir hal alır.

9. gün ile beraber artık tüm belirtiler şiddetlenmiş ve yüz ve dudak kısımlarında beyazlık görülür. Öksürük daha da şiddetlenip, balgam görülür. Ayrıca çeşitli kişilerde kusma da meydana gelebilmektedir.

Virüsle enfekte olan kişinin ortalama 4-5 gün içinde, en uzun ise 14 gün içinde bu semptomları göstermesi beklenir. Unutulmamalıdır ki herkesin tüm semptomları veyahut aynı semptomları göstermesi beklenemez. Bazı insanlarda ciddi semptomlar gösterirken diğer bir taraftan bazı kişiler hafif semptomlarla hastalığı atlatabilmektedir. Ayrıca ciddi semptomlar görülmesi durumunda acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.