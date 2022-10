Obez çift, 115 kilo verdi

İzmit'te yaşayan veteriner hekim Zişan Şankazan Kılıç (30) ve eşi Aykut Kılıç (30), mide baypas ve tüp mide operasyonlarının ardından toplam 115 kilo verdi. 155 kilo olan Zişan Şankazan Kılıç, 85 kilo verip 70 kiloya düşünce yaşam konforunun yerine geldiğini, 125 kilodan 95 kiloya düşen Aykut Kılıç ise çevresinin kendisini tanıyamadığını söyledi.

Yıllarca kilo problemleriyle mücadele eden veteriner hekim Zişan Şankazan Kılıç, 2019 yılında mide baypas ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyat öncesi 155 kilo olan Zişan Şankazan Kılıç, 3 yılda 85 kilo vererek 70 kiloya düştü. Eşinin kilo verme sürecini gören Aykut Kılıç da yaklaşık 3 ay önce tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyattan önce 125 kilo olan Aykut Kılıç, 3 ayda 95 kiloya kadar indi. 115 kilo veren Kılıç çifti, hem günlük yaşamda hem de sağlık konusunda rahatlık yaşadıklarını ifade etti.

Çocukluk yıllarından beri kilo problemlerinin olduğunu söyleyen Zişan Şankazan Kılıç, "Gastrik baypas ameliyatı oldum, yaklaşık 3 sene önce. 150 küsur kiloydum ve şu anda 70 kiloya kadar düştüm, yaklaşık 85 kilo verdim. Kilo verdikten sonra bir kere bütün hayatınız değişiyor, her şey çok farklı. Etrafınızdaki insanlardan tutun, oturuşunuz, kalkışınız, yeme düzeniniz, uyuma şekliniz, yürüme biçiminize kadar her şey değişiyor. Önceden yürüyemezken, uyuyamazken, normal insanlar gibi yürümeye başlıyorsunuz. Bunun gibi birçok şey değişti hayatımda" dedi. Kılıç, kilo vermesinin ardından kliniğe gelen hayvan sahipleri tarafından çoğu zaman tanınmadığını da anlattı.

"Kilo vermeye devam ediyorum"

Kilo vermeden önce kıyafet bulmada sıkıntılar yaşadıklarını belirten Aykut Kılıç, "Yaklaşık 3 ay oldu tüp mide ameliyatı olalı ve 30 kilo verdim. Şu an çok daha rahat ve sağlıklı hissediyorum kendimi. Tabi şu an kilo verme sürecim bitmedi, hala kilo vermeye devam ediyorum. 30 kilo vermek bana çok ciddi faydalar sağladı. Ben de eşim gibi siyah giyiyordum hep, bir tişört bulduğum zaman aynı tişörtten 10 tane alıyordum ve onları giyiyordum. Şimdi dolabımda farklı kıyafetlerim olmaya başladı. 10 kilo daha verme hedefim var. Ben 125 kiloyla ameliyat oldum ve şu an 95 kiloyum. 85 kiloya inersem çok daha rahat hissedeceğim kendimi" dedi.



"Görenler tanıyamıyor"

Kilo verme sürecinde eşiyle sürekli birbirlerine destek olduklarını anlatan Aykut Kılıç, "Çevremden bazıları beni görünce tanıyamıyor, bazıları gençleşmişsin diyor. Vücut kilolu olunca biraz yaşlı gözüküyorsunuz. Toplamda 115 kilo verdik. Eşim bu ameliyatı olmak istediği zaman ben çok destek oldum, çünkü eşimin mutlu olması gerekiyordu. Kendisi mutlu değildi, daha sonra onu görünce ben de ameliyat olmak istedim. O da bana destek oldu. Birbirimizin hasta bakıcısı olduk. Sırt sırta vererek sağlıklı bir şekilde formda kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.