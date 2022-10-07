Bensu Soral'ın yüzüne ne oldu? Estetik mi yaptırdı? Bensu Soral hangi estetiği yaptırdı? Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın son hali hayranlarını şaşırttı. Estetik modasına uyan Bensu Soral'ın yüzündeki değişim görenleri şok etti. Yeni imajı ile neredeyse tanınmayacak duruma gelen Bensu Soral'ın yüzüne ne yaptırdığı merak ediliyor.

Bensu Soral'ın yüzüne ne oldu? Estetik mi yaptırdı? Bensu Soral hangi estetiği yaptırdı? Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın son hali hayranlarını şaşırttı. Estetik modasına uyan Bensu Soral'ın yüzündeki değişim görenleri şok etti. Yeni imajı ile neredeyse tanınmayacak duruma gelen Bensu Soral'ın yüzüne ne yaptırdığı merak ediliyor.

Son zamanların gözde oyuncularından Bensu Soral yeni imajı ile oldukça şaşırttı. Güzel oyuncunun sosyal medaydan yayınlandığı fortoğraflara yüzlerce yorum geldi. Bensu Soral'ın yüzüne ne oldu? Estetik mi yaptırdı? Bensu Soral hangi estetiği yaptırdı? soruları ise oyuncunun yeni görüntüsü üzerine sıkça sorulmaya başlandı.

Bensu Soral'ın yüzüne ne oldu?

Bol bol dinlenen ve ablası Hande Soral'ın oğlu Ali ile teyzeliğin tadını çıkaran Soral, şimdilerde 'Tuzak' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sette yoğun bir tempoda çalışan güzel oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldığı iddia edilen 31 yaşındaki Soral'ın incelen yanakları, uzayan çenesi ve dolgun dudakları dikkatlerden kaçmadı

Estetik mi yaptırdı?

Hande Soral'ın estetik yaptırdığı iddia ediliyor. Yeni görüntüsünde dudakları değişen, yüzü ve elmacık kemikleri daha da belirginleşen Bensu Soral estetikliler dünyasına katıldı.

Bensu Soral hangi estetiği yaptırdı?

Bensu Soral'ın son paylaşılan fotoğradında yanaklarının inceldiği, çenesinin uzadığı, dudaklarının ise daha dolgun hale geldiği görülüyor.

Yeni görüntüsü eleştirildi

Ünlü oyuncunun paylaşımına; "Ay tanıyamadım", "Ne gerek vardı?", "Estetikle kendini mahvedenlerde bugün", "Eskiden kusursuz bir güzelliği vardı", İnsan kendine bunu niye yapar ki?", "Doğal hali çok daha güzeldi" gibi yorumlar yapıldı. Soral, gelen yorumların ardından paylaşımını kaldırdı.

Bensu Soral kimdir?

Bensu Soral Baş 23 Mart 1991 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de doğdu, Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi vardır. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Hâlen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk defa, Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vicdan adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Daha sonra, 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı. .