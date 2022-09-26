Mastit nedir, ne demek? Göğüs ağrısı mastit midir? Mastit belirtileri nelerdir? Mastit evde nasıl tedavi edilir?

Mastit nedir, ne demek? Genellikle emziren annelerin karşılaştığı mastit, göğüs ağrısı ile karıştırılabiliyor. Her mastit göğüs ağrısı, her göğüs ağrısı mastit olmayabilir. Bunun için bir uzmana başvurmak gerekir. Peki mastiti nasıl anlarız? Mastit belirtileri nelerdir? Mastit evde nasıl tedavi edilir? Göğüs ağrısı mastit midir? İşte detaylar...

Mastit nedir, ne demek? Genellikle emziren annelerin karşılaştığı mastit, göğüs ağrısı ile karıştırılabiliyor. Her mastit göğüs ağrısı, her göğüs ağrısı mastit olmayabilir. Bunun için bir uzmana başvurmak gerekir. Peki mastiti nasıl anlarız? Mastit belirtileri nelerdir? Mastit evde nasıl tedavi edilir? Göğüs ağrısı mastit midir? İşte detaylar...

Mastit nedir, ne demek?

Mastit; memedeki kızarıklık, şişlik, ağrıya neden olan iltihaplanmaya denir. Bu iltihap iltihaplanmaya zaman zaman enfeksiyonda eşlik edebilir. Genel olarak emziren kadınlarda görülen mastit, emzirmeyen kadınlarda ve hatta erkeklerde görülebilir.

Mastit ertelenirse ne olur?

Devamlı mastit oluşumu birçok problemi beraberinde getirilebilir. Dolayısıyla bir uzmana başvurmak gerekir. Mastit tedavisi ötelendiğinde memede apse meydana gelebilir ve bu apse genel olarak cerrahi müdahale gerektirir.

Göğüs ağrısı mastit midir?

Her göğüs ağrısı mastit değildir. Mastit belirtilerine göre teşhis konulabilir fakat en doğru ve en kesin çözüm için bir uzmana başvurmak gerekir.

Mastit belirtileri nelerdir?

Mastik belirtileri tek olabileceği gibi, aşağıdaki tüm belirtiler de bir kerede görülebilir.

memede şişkinlik, hassasiyet

memeye dokunulduğunda aşırı sıcaklık hissetme

dokuda kalınlaşma,

memede kaşıntı,

emzirme esnasında ağrı veya yanma hissi

memede kızarıklık,

memede yara

yorgunluk,

halsizlik,

bitkinlik,

ateş

Mastit evde nasıl tedavi edilir?

Mastit için evde uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin başında sıcak duş ve masaj geliyor. Bu ve benzeri tedaviler genellikle geçici çözümleri getirir eğer anne sıklıkla bu problemi yaşıyorsa en kısa zamanda bir doktora başvurmalıdır

Mastit için evde ne uygulanır?

Sıklıkla mastite yakalanan, emziren annelerin yapması gereken bazı çözümler bulunmaktadır. Bu gibi çözümler etki etmiyorsa, en kısa zamanda bir uzmandan destek almalısınız.