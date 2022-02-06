Bilek ağrısına hangi bölüm bakar? Bilek ağrısı için hangi doktora gidilir?

Bilek ağrısına hangi bölüm bakar? Bileklerde yaşanan ağrı, bir hastalığın habercisi olabileceği gibi başlı başına bir sorun da olabilir. Ağrının sebepleri bu durumda çok önemlidir. Peki ama bilek ağrıdığında hangi doktora gidilir? Hastanede hangi bölümden randevu alınır? Bilek ağrısı için hangi doktora gidilir? İşte araştırılan sorunun yanıtı...

Bilek ağrısına hangi bölüm bakar? Bileklerde yaşanan ağrı, bir hastalığın habercisi olabileceği gibi başlı başına bir sorun da olabilir. Ağrının sebepleri bu durumda çok önemlidir. Peki ama bilek ağrıdığında hangi doktora gidilir? Hastanede hangi bölümden randevu alınır? Bilek ağrısı için hangi doktora gidilir? İşte araştırılan sorunun yanıtı...

Bilek ağrısı nedenleri

El bileğinde yaşanan ağrı toplumumuzda, sırt ağrısından sonra ikinci sıradaki sorun olarak karşımıza çıkıyor. Aşırı temizlik yapma, ağır ya da el işi gerektiren işlerde çalışma veya orantısız güç uygulama, bilek gibi hassas bir yapının ağrımasına sebep olabilir. Fakat herkesin yaşantısında karşılaştığı sorunlara karşın bu durumların nedenleri ddeğişebilir. Bilek ağrılarının nedenleri;

- Zorlama

- Travmaya bağlı kırık/çatlak

- Romatizmal hastalıklar

- İncinme

- Kist

- İltihaplanma

- Kemik hastalıkları

- Kireçlenme

- Sinir Sıkışması

gibi sebepler olabilir.

Bilek ağrısına hangi bölüm bakar?

El bileği ağrısı için ortopedi bölümünden randevu almanız gerekir. Rahatsızlığın boyutu ve durumuna göre doktorunuz sizi farklı bir bölüme de yönlendirebilir.

Bilek ağrısı için hangi doktora gidilir?

El ayak farketmeksizin eklemlerde oluşan bütün ağrılar için ortopedi bölümünden randevu alabilirsiniz. "Bilek Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?" sorusuna cevaben, ortopedi bölümü doktoru yani ortopedistten sıra almanız gerekir. .