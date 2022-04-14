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Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca açıkladı!

Birçok ülkede kaldırılan koronavirüs önlemlerinin ardından şimdi gözler maske yasağının kaldırılmasına çevrildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 'Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya değerlendirmiş olacak.' ifadelerini kullandı. Peki, Maske zorunluluğu kalkıyor mu? İşte detaylar...

44 Dakika Önce
2022-04-14 16:39:52
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca açıkladı!

Sakarya'ya gelerek hastane ve diğer kuruluşlarda incelemelerde bulunan Fahrettin Koca, İlk olarak Sakarya Valiliği'ne geçen Bakan Koca, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti. Bakan Koca'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve bakan yardımcıları Halil Erdemir ile Sebahattin Aydın eşlik etti.

Görüşmelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamak için kameralar karşısına geçen Koca'ya, son zamanlarda azalan ve ağır hasta bulunmayan hastane sayıları hakkında sorular soruldu.

Şu an birçok kentte yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası olmadığını kaydeden Koca, "Salgının seyri bu dönemde giderek etkisini azaltmaya başladı. Özellikle sıfır vaka olan illerimiz, sıfır yatan hastası olan illerimiz ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Her geçen gün bunun azaldığını görüyoruz. Ağrı'da, Uşak'ta, Gümüşhane'de, Bayburt'ta, Artvin'de yoğun bakım yataklarımızda şu anda hastamızın olmadığını söyleyebiliriz. Buna benzer toplam 19 ilimizde yoğun bakım yataklarımızda şu anda hastamızın olmadığını söyleyebiliriz" dedi.

'Hatırlarsanız maskeli son yazımız olacağını söylemiştim'

Koronavirüs pandemi sürecinde artık kötü günleri geride bıraktığımızı söyleyen Koca, "Hatırlarsanız geçen yıl 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. O dönem çok inanan olmamıştı. Geldiğimiz noktada, bahar geldi ve o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay öne hatırlarsanız sağlık bakanı olarak yüksek sesle ifade ediyordum. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz' diye bir konuşmam oldu. O dönemde de özellikle bilim insanı arkadaşlarımız olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum. Endişe etmeyiniz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun" diye konuştu.

Maske zorunluluğu ile ilgili de bir sorulan soruya sağlık bakanı, "Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. Haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız. Maskenin en yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske konusunu da haftaya Bilim Kurulu değerlendirmiş olacak" dedi.

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