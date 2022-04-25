Burundan kan gelmesi hangi hastalığın belirtisi? Burun kanaması ne zaman tehlikelidir? Burun kanamasının sebepleri nelerdir?

Burundan kan gelmesi hangi hastalığın belirtisi? Burun kanmasının birçok nedeni vardır. Sıcak havalarda sıklıkla yaşanan burun kanaması devamlı oluyor ve uzun sürüyorsa bir doktora görünmekte fayda vardır. Peki ama burun kanaması için hangi doktora gidilir? Burun kanaması ne zaman tehlikelidir? Burun kanamasının sebepleri nelerdir?

Burun kanmasının birçok nedeni vardır. Sıcak havalarda sıklıkla yaşanan burun kanaması devamlı oluyor ve uzun sürüyorsa bir doktora görünmekte fayda vardır. Peki ama burun kanaması için hangi doktora gidilir? Burun kanaması ne zaman tehlikelidir? Burun kanamasının sebepleri nelerdir?

Burundan kan gelmesi hangi hastalığın belirtisi?

Burun kanaması herkesin hayatında yaşadığı sorunlardan biri olabilir fakat bazen altında yatan başka durumlar da görülebilir.

- Alerjen durumlar,

- Pıhtılaşma sorunları,

- Tansiyon gibi hastalıkların belirtisi olabilir. En doğru teşhis için bir uzmana görünmeyi unutmayın!

Burun kanaması ne zaman tehlikelidir?

Burun kanamasından sonra başınızı geriye atmayınız! Burun kanaması yaşayan kişilerin bir süre dinlenmesi (yatmadan), ensesine buz konması gerekir.

10 dakika boyunca geçmeyen burun kanaması tehlikeli sonuçlar doğurabilir. 10 dakikaya ulaşmayan fakat sürekli yaşanan kanamalar için de yine bir uzmana görünmekte fayda vardır.

Burun kanamasının sebepleri nelerdir?

Burun kanamasının altında yatan birçok sevep olabilir. Devam eden ve uzun süren burun kanamaları için en kısa sürede bir uzmana başvurmak gerekir.

- Burun karıştırılması, buruna darbe gelmesi gibi travmatik etkenler,

- Kuvvetli sümkürme veya burun çekme,

- Soğuk ve kuru hava,

- Sürekli burun spreyi kullanma,

- Yüksek irtifa,

- Sinüzit, soğuk algınlığı, nezle, grip ve benzeri hastalıklar,

- Burun içindeki kemik ya da kıkırdak eğriliği (deviasyon),

- Burun mukozasını tutan çeşitli enfeksiyonlar,

- Alerjik rinit,

- Yüksek tansiyon (hipertansiyon),

- Bazı hormonal hastalıklar,

- Kanama bozuklukları (Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaç kullanımı veya hemofili hastalığı gibi),

- Karaciğer ve böbrek yetmezliği,

- Sinüs tümörleri

sebebiyet verebilir.

Burun kanaması için hangi doktora gidilmeli?

Burun kanaması yaşayan kişilerin Kulak Burun Boğaz doktoruna gitmesi gerekir.

Burun kanamasının beraberinde baş ağrısı, mide bulantısı, göz kararması gibi durumlar yaşanıyorsa Dahiliye, durumunuz çok ciddi ise acile başvurmanız gerekir.