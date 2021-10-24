Kan şekeri en hızlı şekilde nasıl düşürülür?

Hızlı etkili insülin almak kan şekerinizi düşürmenin en hızlı yolu olsa da, egzersiz yapmak ve susuz kalmak gibi yardımcı olabilecek başka yollar da vardır.

Hiperglisemi olarak da bilinen bir durum olan yüksek kan şekeriniz varsa, kanınızda çok fazla şeker var ve vücudunuzda bunu düşürmek için yeterli insülin yok. Diyabetli kişilerde hiperglisemi, çok fazla karbonhidrat yemek, fiziksel aktivite eksikliği, bir hastalık veya enfeksiyondan kaynaklanan stres, diyabet dışı ilaçlar veya yeterli miktarda glikoz düşürücü ilaç almamak gibi şeylerden kaynaklanabilir.

Hiperglisemi, sinir, doku ve organ hasarı dahil olmak üzere ciddi komplikasyonları önlemek için acil tedavi gerektirir. Hızlı etkili insülin almak kan şekerinizi düşürmenin en hızlı yolu olsa da, egzersiz yapmak ve susuz kalmak gibi yardımcı olabilecek başka yollar da vardır. Acil bir durumda, derhal sağlık uzmanınıza başvurun.

İnsülin alın

İnsülin almak kan şekerinizi düşürmenin en hızlı yoludur ve hiperglisemi tedavisinde tercih edilen yöntemdir.

Deri altı insülin enjeksiyonu, enjeksiyon bölgesindeki kan akışı insülin emilimini hızlandırdığı için en hızlı yanıtı verir. Karın, kol veya deltoid içine enjekte etmek, kalça ve uyluk gibi diğer vücut bölgelerine kıyasla bu bölgelerdeki kan akışının artması nedeniyle en etkilidir. Bununla birlikte, sigara, obezite ve düşük fiziksel aktivite gibi faktörlerin bir kişinin deri altı kan akışını azaltabileceğini ve emilim hızını yavaşlatabileceğini unutmayın.

Solunan insülin

Solunabilir insülin, bir inhaler ile akciğerlere iletilebilen toz halindeki hızlı etkili insülindir. Klinik deneyler, enjekte edilebilir insülinden üstün olmamasına rağmen, kan şekerini düşürmede benzer faydalar sunduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, enjekte edilebilir insülinden daha maliyetlidir. Ayrıca astımı, aktif akciğer kanseri veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalar için de uygun değildir .

Egzersiz yapmak

Fiziksel aktivite, kısa ve uzun vadede kan şekerinizi düşürmenize yardımcı olabilir. Egzersiz yaparken, vücudunuz glikozu almak ve enerji için kullanmak için insülini daha iyi kullanabilir. Kas kasılmaları sırasında hücreleriniz enerji için glikozu alır ve insülin olsun ya da olmasın onu kullanır, bu da kan şekerinin düşmesine neden olur. Bu etki, egzersiz yaptıktan sonra 24 saat veya daha fazla sürer.

Kan şekerinizi düşürmek için egzersiz yapmanın mükemmel bir formülü yoktur. Herkes egzersize farklı tepki verir. Bununla birlikte, genellikle kalp atış hızınızı artırmanız gerektiği ve daha uzun süreli fiziksel aktivitenin enerji için daha fazla glikoz gerektirdiği ve bu da kan şekerinizi düşürdüğü anlaşılmaktadır.

Vücudunuzun egzersize nasıl tepki verdiğini daha iyi anlamak için egzersizden önce ve sonra düzenli kan şekeri kontrolleri yapın. Kan şekerinizi düşürmek için hangilerinin en etkili olduğunu görmek için (hızlı tempolu yürüyüş, su egzersizi, bisiklete binme vb.) aktiviteler arasındaki kan şekerinizdeki farklılıkları kaydedin.

Egzersizden Ne Zaman Kaçınmalı

Kan şekeri seviyesi 240 mg/dL'nin üzerinde olan kişiler, fiziksel aktiviteye başlamadan önce idrarlarında keton olup olmadığını kontrol etmelidir. Ketonlar varsa, egzersiz yapmayın. Ketonlar, depolanan yağın enerji için parçalanmasının sonucudur. Kan dolaşımınızda kan şekerini hücrelere emmek için yeterli insülin olmadığında karaciğeriniz yağları parçalamaya başlar. Çok fazla keton hızla üretildiğinde DKA'ya neden olabilirler. Bu durumda ketonlar aslında kan şekeri seviyenizi daha da yükseltebilir ve yeniden dengelemek için intravenöz sıvılara ihtiyacınız olabilir.

Su için

Su, vücudunuzun glikoz salgılamasına yardımcı olduğu için diyabet yönetiminin kritik bir bileşenidir. Bu nedenle, yeterince hidratlı kalmak, normal kan şekeri seviyelerini korumanın anahtarıdır. Hiperglisemide, böbreklerinizin idrar yoluyla vücudunuzdaki fazla şekeri atmasına yardımcı olmak için normalden daha fazla suya (veya şekersiz sıvılara) ihtiyacınız vardır.

Yeterince su içmemek dehidrasyona yol açar ve vücudunuzu tükürük ve gözyaşı gibi diğer kaynaklardan su çekmeye zorlayabilir. Vücudunuz ayrıca idrarda şeker atacak ve daha fazla dehidrasyona yol açacaktır.

Ne kadar su içmelisiniz?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, günlük sıvı alımı önerisinin yaş, cinsiyet, hamilelik ve emzirme durumu gibi faktörlere göre değiştiğini söylüyor. Peki ne kadar su içmelisiniz? Çoğu insanın her gün yaklaşık dört ila altı bardak suya ihtiyacı olduğu genel olarak kabul edilir. İş veya egzersiz sırasında terlerseniz, bu sıvının değiştirilmesi gerekir, bu nedenle daha fazla içmelisiniz. Bununla birlikte, sıvı tutulmasına neden olan ilaçlar alıyorsanız, daha azına ihtiyacınız olabilir. Kan şekeri seviyenizi normal aralıkta tutmak için gereken doğru su miktarını sağlık uzmanınıza sorun.

Hiperglisemi Nasıl Tedavi Edilir?

Şeker hastalığınız varsa, sağlık uzmanınız kan şekerinizi normal aralıkta tutmanıza yardımcı olmak için insülin reçete edebilir. Bu ilaçların eksikliği hiperglisemiye neden olabilir.

Şeker hastalığına yardımcı olmak için kullanılan ilaçlar şunları içerir:

Symlin (pramlintid enjeksiyonu): Sindirim sürecini geciktirerek ve glukagon salgısını (kan şekerini yükselten bir sindirim hormonu) azaltarak çalışır.

Precose (akarboz) ve diğer alfa-glukozidaz inhibitörleri: Vücudunuzun nişastalı yiyecekleri ve şekeri parçalama yeteneğini destekleyerek kan şekerini düşürürler.

Metformin (biguanid): Karaciğeriniz tarafından üretilen ve kalın bağırsak tarafından emilen şeker miktarını azaltarak vücudunuzun insülin duyarlılığını artırır.

Diyabet ilacınızın bir dozunu kaçırırsanız, hatırladığınız anda onu alın, ancak kaçırdığınız ilacı bir sonraki programlanmış doza çok yakın alarak ikiye katlamayın. Bu olumsuz reaksiyonlara neden olabilir. Şüphe duyduğunuzda, ilacın ambalajındaki kılavuza bakın veya Gıda ve İlaç İdaresi ilaç kılavuzuna bakın. Birkaç dozu kaçırırsanız, en iyi eylem planını tartışmak için uygulayıcınızla iletişime geçin.

Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızla Ne Zaman İletişime Geçmelisiniz?

Hiperglisemi, DKA ve HHS gibi pratisyen hekiminiz veya yerel bir acil servis tarafından acil müdahale gerektiren tıbbi bir acil duruma dönüşebilir. 300 mg/dL veya daha fazla iki kan şekeri ölçümünüz varsa veya bir haftadan uzun süredir hedef aralığınızın üzerinde (180 mg/dL'nin üzerinde herhangi bir şey) kan şekeriniz varsa, derhal tıbbi yardım alın.

Hiperglisemi belirtileri şunları içerir:

Bilinç bulanıklığı, konfüzyon

Aşırı susuzluk

Sık idrara çıkma

İdrarınızdaki ketonlar (evde yapılan idrar ölçüm çubuğu testi ile teşhis edilir)

Mide ağrısı, bulantı veya kusma

Nefes darlığı

meyveli nefes

Sağlık hizmeti sağlayıcınızı arama zamanının geldiğine dair işaretler şunları içerir:

Sürekli yüksek kan şekeri okumaları

Sık idrara çıkma

İdrarda yüksek şeker seviyeleri (evde yapılan şeker ölçüm çubuğu testi kullanılarak teşhis edilir)

Artan susuzluk

Kanınızdaki Keton Seviyesi Nedir?

Kan şekeriniz çok yüksekse belirtileri ve ne yapacağınızı bilmek önemli olsa da, hipergliseminin oluşmasını önleyen günlük bir diyabet yönetim planı geliştirmek daha da önemlidir. Vücudunuz kan şekeri artışlarına katlanmak zorunda olmadığında, ciddi komplikasyonlar yaşama şansınızı azaltabilirsiniz. Bununla birlikte, en iyi planlar bile, ilacınızın bir dozunu almayı unutmak gibi şeyler yüzünden bozulabilir. Yüksek kan şekeriniz olduğunda, insülin alarak, egzersiz yaparak, su içerek ve atlanan ilaçlara uygun şekilde yanıt vererek hemen düşürmek için harekete geçin. Şüphe duyduğunuzda, sağlık uzmanınızla konuşun.

Kaynak: verywellhealth-com.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.