Kalp sıkışması için hangi bölüme gidilir? Kalp sıkışmasına hangi doktor bakar? Kalp sıkışması nedenleri

Kalp sıkışması için hangi bölüme gidilir? Kalp sıkışması nedenleri birçok sebepten kaynaklanıyor olabilir. Kalpteki sıkışma bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi, hastalığın ta kendisi de olabilir. Peki ama sıkışma nedenleri nelerdir? Kalp sıkışması yaşayınca hemen doktora gitmeli miyiz? Kalp sıkışınca hangi bölümden randevu alınmalı? İşte merak edilen detaylar...

Kalp sıkışması için hangi bölüme gidilir? Kalp sıkışması nedenleri birçok sebepten kaynaklanıyor olabilir. Kalpteki sıkışma bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi, hastalığın ta kendisi de olabilir. Peki ama sıkışma nedenleri nelerdir? Kalp sıkışması yaşayınca hemen doktora gitmeli miyiz? Kalp sıkışınca hangi bölümden randevu alınmalı? İşte merak edilen detaylar...

Kalp sıkışması için hangi bölüme gidilir?

Kalp sıkışması herkesin yaşayabileceği bir sorundur. Kalp sıkışması, kalbe giden kanın azalmasıyla meydana gelen göğüs ağrısıdır.

Stres, fiziksel aktivite gibi sebeplerle herkesin başına gün içerisinde gelmiş olabilecek bir sorundur. Fakat bazı durumlarda küçümsenmeyecek kadar ciddibir meseleye dönüşebilir.

Kalpsıkışması için göğüs hastalıkları ya da kardiyoloji bölümünden randevu alabilirsiniz. Duruma göre doktorunuz sizi yönlendirecektir.

Kalp sıkışması nedenleri

Kalp sıkışmasının birçok nedeni olabilir. Problemin büyümesini beklemeden bir uzmana danışmalısınız.

Sigara içmek

Yaşlılık

Fazla kilolu olmak, obezite

Yüksek kolesterol

Yüksek tansiyon

Şeker hastalığı

Yüksek tansiyon

Kalp rahatsızlığı

Öğünlerde aşırı yemek yemek

Fazla ve sert güç gerektiren egzersizler

Yoğun stres

Genetik faktörler

Aşırı sıcak ya da soğuk hava

Mide bulantısı

Nefes darlığı

Boyun, çene ve sırtta ağrı

Baş dönmesi

Aşırı terleme

Yorgunluk

Göğüste bıçak saplanma hissi yaşanması

Kaygı bozukluğuKarın ağrısı

Sol göğüste ağırlık ve ağrı

Kalp sıkışmasına hangi doktor bakar?

Kalp sıkışması için yukarıda da belirttiğimiz üzere, kardiyoloji ya da göğüs hastalıklarıbölümüne başvurmanız gerekmektedir. Soruna göre doktorunuz sizi yönlendirecektir.

Eğer üşütme tarzı bir sorundan dolayı sıkışmalar yaşıyorsanız dahiliye doktorunuzdan randevu alıp, duruma göre sizi farklı alanlara yönlendirmesini de talep edebilirsiniz. .