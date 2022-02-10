Kalp sıkışması için hangi bölüme gidilir? Kalp sıkışmasına hangi doktor bakar? Kalp sıkışması nedenleri
Kalp sıkışması için hangi bölüme gidilir? Kalp sıkışması nedenleri birçok sebepten kaynaklanıyor olabilir. Kalpteki sıkışma bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi, hastalığın ta kendisi de olabilir. Peki ama sıkışma nedenleri nelerdir? Kalp sıkışması yaşayınca hemen doktora gitmeli miyiz? Kalp sıkışınca hangi bölümden randevu alınmalı? İşte merak edilen detaylar...
2022-02-10 21:13:24
Kalp sıkışması için hangi bölüme gidilir? Kalp sıkışması nedenleri birçok sebepten kaynaklanıyor olabilir. Kalpteki sıkışma bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi, hastalığın ta kendisi de olabilir. Peki ama sıkışma nedenleri nelerdir? Kalp sıkışması yaşayınca hemen doktora gitmeli miyiz? Kalp sıkışınca hangi bölümden randevu alınmalı? İşte merak edilen detaylar...
Kalp sıkışması için hangi bölüme gidilir?
Kalp sıkışması herkesin yaşayabileceği bir sorundur. Kalp sıkışması, kalbe giden kanın azalmasıyla meydana gelen göğüs ağrısıdır.
Stres, fiziksel aktivite gibi sebeplerle herkesin başına gün içerisinde gelmiş olabilecek bir sorundur. Fakat bazı durumlarda küçümsenmeyecek kadar ciddibir meseleye dönüşebilir.
Kalpsıkışması için göğüs hastalıkları ya da kardiyoloji bölümünden randevu alabilirsiniz. Duruma göre doktorunuz sizi yönlendirecektir.
Kalp sıkışması nedenleri
Kalp sıkışmasının birçok nedeni olabilir. Problemin büyümesini beklemeden bir uzmana danışmalısınız.
- Sigara içmek
- Yaşlılık
- Fazla kilolu olmak, obezite
- Yüksek kolesterol
- Yüksek tansiyon
- Şeker hastalığı
- Yüksek tansiyon
- Kalp rahatsızlığı
- Öğünlerde aşırı yemek yemek
- Fazla ve sert güç gerektiren egzersizler
- Yoğun stres
- Genetik faktörler
- Aşırı sıcak ya da soğuk hava
- Mide bulantısı
- Nefes darlığı
- Boyun, çene ve sırtta ağrı
- Baş dönmesi
- Aşırı terleme
- Yorgunluk
- Göğüste bıçak saplanma hissi yaşanması
- Kaygı bozukluğuKarın ağrısı
- Sol göğüste ağırlık ve ağrı
Kalp sıkışmasına hangi doktor bakar?
Kalp sıkışması için yukarıda da belirttiğimiz üzere, kardiyoloji ya da göğüs hastalıklarıbölümüne başvurmanız gerekmektedir. Soruna göre doktorunuz sizi yönlendirecektir.
Eğer üşütme tarzı bir sorundan dolayı sıkışmalar yaşıyorsanız dahiliye doktorunuzdan randevu alıp, duruma göre sizi farklı alanlara yönlendirmesini de talep edebilirsiniz. .
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